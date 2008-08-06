Нужен легкий (простой) редизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок343 просмотра

Сейчас необходимо провести незначительный редизайн, который может быть в изменении флешки, кнопок, замене элементов на шапке, в меню, замена шрифтов, и т.д. и т.п. ... тут ваши предложения ...

но в целом у старых посетителей сайте не должно создаваться впечатления что они попали на новый сайт, а только что сайт был обновлен, что работа движется...

смотрим здесь:

http://www.atriz.ru/

предлагаем конкретику

обсуждения в скайпе Petr-Pavel или по телефону +7-495-518-4334

наличие микрофона для голосового общения в Skype обязательно

17 лет назад
PetrPavel
56 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

nvastudio
Владимир 
55 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$100
Владимир всё выполнил точно и в срок! Побольше бы таких исполнителей. Всем рекомендую. Работает качественно и ответственно. При этом, об условиях работы надо всегда договариваться заранее, чтобы не возникало путаницы из-за объемов работ. А может Владимир многое и сделал больше чем было в начальном проекте
Понимающий и адекватный заказчик. Знает что хочет. Приятно было работать! Надеюсь не последний раз. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

nvastudio
Владимир 
55 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад

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