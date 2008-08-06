Нужен легкий (простой) редизайн сайта

Сейчас необходимо провести незначительный редизайн, который может быть в изменении флешки, кнопок, замене элементов на шапке, в меню, замена шрифтов, и т.д. и т.п. ... тут ваши предложения ...

но в целом у старых посетителей сайте не должно создаваться впечатления что они попали на новый сайт, а только что сайт был обновлен, что работа движется...

смотрим здесь:

http://www.atriz.ru/

предлагаем конкретику

обсуждения в скайпе Petr-Pavel или по телефону +7-495-518-4334

наличие микрофона для голосового общения в Skype обязательно