Требуется дизайн сайта по дизтопливу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок214 просмотров

Структура и контент примерно такой же как у сайта e-tc.ru , соответстсвенно нужно на эту тематику сделать дизайн, по структуре есть меню и подменю, вобщем сайт - визитка

бюджет 1000 рублей, срок два дня.

17 лет назад
vikpav
Виктор 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
17 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание дизайна сайта с элементами flash

    $500

    Требуется создать профессиональный дизайн сайта. Сайт будет ставится на ЦМС. Также в дизайне должны присутствовать несколько крупных флеш элементов (карта Украины с областями, при наведении на которые курсора они будут приближаться, а также легкая флеш-анимация ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуется дизайн сайта

    Нужно три разных дизайна со структурой меню аналогичной http://www.metallocenter.ru/_metalprokat/armatura_bt.htm сайт metallocenter.ru нравиться, только не нравятся баннеры "получи дисконт карту, отзывы наш партн., благ. что посетили сайт и т.п.", т.е. надо сделать простой информационный ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен шаблон (2 варианта) для почтовой рассылки

    $50

    В Рунете есть такой сервис бесплатных рассылок Subscribe.ru. Юридическая компания, представителем которой я являюсь, ведет информационную рассылку на Subscribe.ru. Для этой рассылки надо сделать 2 шаблона, на основе дизайна сайта нашей юридической компании. ...

    HTML
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка сайта и форума

    На форуме http://www.my-fishing.ru/forum/index.php хотелось бы добавить,в самом верху,колонку (высотой см.5-ть и во всю ширину) в которую вставить эмблему сайта а остальное,свободное место под объявления

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для сайта *интернет журнала Root@UA*

    $200

    Увожаемые фрилансеры!!! Необходимо срочно в чечении 2х - 3х дней разроботать дизайн для интернет журнала [Root@UA]. T3 вышлю выбраному исполнителю. Оставляйте ссылки на портфолио. Предпологаемый Бюджет 200 y.e. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для сайта

    Тематика сайта - блоги. Нужен простой, нетяжелый, но в то же время нешаблонный и достойный дизайн - шапка, оформление центр. поля с контентом, дизайн левых и правых блоков, футер. (сайт на CMS), возможны легкие ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Логотип для 1match.ru

    Логотип для www.1match.ru, в будущем простой сервис тотализатор на 1 матч вперёд, сейчас акцент на матчи UEFA-2008 Ключевые слова: 1 матч, главный матч, ставка, тотализатор, мобильный телефон, выигрыш Цветовая гамма: см. http://www.1match.ru

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Макет сайта для рекламной компании. Срочно!

    $100

    Необходимо разработать макет сайта для рекламной компании, несложный но все же приличный. Логотипа и т.п. нету. Основные направления деятельности: создание и продвижение сайтов, оптимизация, интернет-реклама. Оплата только по факту. Вся дополнительная информация - лично. ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    17 лет назад