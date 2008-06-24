Требуется создать профессиональный дизайн сайта. Сайт будет ставится на ЦМС. Также в дизайне должны присутствовать несколько крупных флеш элементов (карта Украины с областями, при наведении на которые курсора они будут приближаться, а также легкая флеш-анимация ...
Требуется дизайн сайта по дизтопливу
Структура и контент примерно такой же как у сайта e-tc.ru , соответстсвенно нужно на эту тематику сделать дизайн, по структуре есть меню и подменю, вобщем сайт - визитка
бюджет 1000 рублей, срок два дня.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужно три разных дизайна со структурой меню аналогичной http://www.metallocenter.ru/_metalprokat/armatura_bt.htm сайт metallocenter.ru нравиться, только не нравятся баннеры "получи дисконт карту, отзывы наш партн., благ. что посетили сайт и т.п.", т.е. надо сделать простой информационный ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
В Рунете есть такой сервис бесплатных рассылок Subscribe.ru. Юридическая компания, представителем которой я являюсь, ведет информационную рассылку на Subscribe.ru. Для этой рассылки надо сделать 2 шаблона, на основе дизайна сайта нашей юридической компании. ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт17 лет назад
На форуме http://www.my-fishing.ru/forum/index.php хотелось бы добавить,в самом верху,колонку (высотой см.5-ть и во всю ширину) в которую вставить эмблему сайта а остальное,свободное место под объявленияДизайн сайтов7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $15
Необходима помощь в доработке сайтов. Один на Джумле и 2 магазина на шоп скрипт. Все подробности в личной переписке. Связь сюда или в аське.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $200
Увожаемые фрилансеры!!! Необходимо срочно в чечении 2х - 3х дней разроботать дизайн для интернет журнала [Root@UA]. T3 вышлю выбраному исполнителю. Оставляйте ссылки на портфолио. Предпологаемый Бюджет 200 y.e. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Тематика сайта - блоги. Нужен простой, нетяжелый, но в то же время нешаблонный и достойный дизайн - шапка, оформление центр. поля с контентом, дизайн левых и правых блоков, футер. (сайт на CMS), возможны легкие ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $100
Не обходимо сделать дизайн к сайту. ТЗ вышлю по запросуДизайн сайтов36 заявокЗакрыт17 лет назад
Логотип для www.1match.ru, в будущем простой сервис тотализатор на 1 матч вперёд, сейчас акцент на матчи UEFA-2008 Ключевые слова: 1 матч, главный матч, ставка, тотализатор, мобильный телефон, выигрыш Цветовая гамма: см. http://www.1match.ruДизайн сайтов47 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо разработать макет сайта для рекламной компании, несложный но все же приличный. Логотипа и т.п. нету. Основные направления деятельности: создание и продвижение сайтов, оптимизация, интернет-реклама. Оплата только по факту. Вся дополнительная информация - лично. ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт17 лет назад