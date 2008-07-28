Создание PSD-шаблона для сайта-визитки (пенопласт)

Вниманию WEB-студий!

Просим НЕ присылать предложения - мы сами студия и предложения конкурирующих студий рассматривать не будем..

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Убедительная просьба не писать в личку без нужды, пишите Ваши предложения ЗДЕСЬ.

Просьба не писать, если у Вас нет порфолио или у Вас всего одна-две работы

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Общая информация о проекте

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Сайт по пенопласту.

Заказчик выпускает пенопласт, соответственно надо отобразить в дизайне пенопластовые блоки.

Вобще перед разработкой, хотелось бы услышать несколько мыслей по концепции.

Лично мы видим этот сайт с вставками пенопластовых разрезов или что то в этом роде.. Возможно надо фотографировать - думаю можно на предмет крупных фоток спросить у заказера...

Это сайт-визитка, поэтому никаких динамических магазинов и каталогов там не будет.

Будет несколько статических страниц + страница обратной связи.

Страницы: "Добро пожаловать", "Наши услуги", "Наши товары", "Контакты", "Карта проезда", "Обратная связь".

Логотип - пока нет инофрмации о нем, надо его делать или нет - пока не ясно..

Если надо - придется придумать простенький векторный логотип, который вставится в шапку.

По дизайну есть подробное ТЗ. Как только найдем общий язык - перешлю..

Оплата

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БЮДЖЕТ: $170

+ $30 премиальных, если:

- получится в оговоренные сроки;

- заказер сразу утверждает, без сильных модификаций;

- по уровню качества - что бы можно было вставить в портфолио!

Для оценки уровня качества можно ориентироваться на сайт: www.abz.com.ua

- использование строительной фактуры на строительном сайте и не только в шапке, но и контентной части;

- центральная картинка в шапке и адрес «наезжают» на основное меню;

Это не значит, что надо перерисовать ABZ. Просто нам нравятся некоторые приемы, использованные там.

Способ оплаты

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- Наличный расчет, если Вы из Киева

- WebMoney

- безнал

- пополним Вашу платежную карту

Предоплата

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Мы неоднократно были подвержены обманам, невыполнению обещаний или внезапному пропаданию оппонента, поэтому в качестве предоплаты можем предоставить не более $10 (в крайнем случае потеря которых, особо не отразится на нашем бюджете).. Но в любом случае, сначала нужно будет видеть Ваше портфолио!!

К тому же у нас есть масса положительных отзывов от фрилансеров, с которыми мы работаем.

Сотрудничество

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Мы занимаемся созданием сайтов, поэтому чем лучше мы сработаемся - тем чаще будем предоставлять Вам работу