Разработка интерфейса и дизайна справочного интернет проекта. Оплата по факту. Подробности в личке. Портфолио на рассмотрение.
Создание PSD-шаблона для сайта-визитки (пенопласт)
Вниманию WEB-студий!
Просим НЕ присылать предложения - мы сами студия и предложения конкурирующих студий рассматривать не будем..
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Убедительная просьба не писать в личку без нужды, пишите Ваши предложения ЗДЕСЬ.
Просьба не писать, если у Вас нет порфолио или у Вас всего одна-две работы
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Общая информация о проекте
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Сайт по пенопласту.
Заказчик выпускает пенопласт, соответственно надо отобразить в дизайне пенопластовые блоки.
Вобще перед разработкой, хотелось бы услышать несколько мыслей по концепции.
Лично мы видим этот сайт с вставками пенопластовых разрезов или что то в этом роде.. Возможно надо фотографировать - думаю можно на предмет крупных фоток спросить у заказера...
Это сайт-визитка, поэтому никаких динамических магазинов и каталогов там не будет.
Будет несколько статических страниц + страница обратной связи.
Страницы: "Добро пожаловать", "Наши услуги", "Наши товары", "Контакты", "Карта проезда", "Обратная связь".
Логотип - пока нет инофрмации о нем, надо его делать или нет - пока не ясно..
Если надо - придется придумать простенький векторный логотип, который вставится в шапку.
По дизайну есть подробное ТЗ. Как только найдем общий язык - перешлю..
Оплата
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БЮДЖЕТ: $170
+ $30 премиальных, если:
- получится в оговоренные сроки;
- заказер сразу утверждает, без сильных модификаций;
- по уровню качества - что бы можно было вставить в портфолио!
Для оценки уровня качества можно ориентироваться на сайт: www.abz.com.ua
- использование строительной фактуры на строительном сайте и не только в шапке, но и контентной части;
- центральная картинка в шапке и адрес «наезжают» на основное меню;
Это не значит, что надо перерисовать ABZ. Просто нам нравятся некоторые приемы, использованные там.
Способ оплаты
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- Наличный расчет, если Вы из Киева
- WebMoney
- безнал
- пополним Вашу платежную карту
Предоплата
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Мы неоднократно были подвержены обманам, невыполнению обещаний или внезапному пропаданию оппонента, поэтому в качестве предоплаты можем предоставить не более $10 (в крайнем случае потеря которых, особо не отразится на нашем бюджете).. Но в любом случае, сначала нужно будет видеть Ваше портфолио!!
К тому же у нас есть масса положительных отзывов от фрилансеров, с которыми мы работаем.
Сотрудничество
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Мы занимаемся созданием сайтов, поэтому чем лучше мы сработаемся - тем чаще будем предоставлять Вам работу
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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