Создание PSD-шаблона для сайта-визитки (пенопласт)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок274 просмотра

Вниманию WEB-студий!

Просим НЕ присылать предложения - мы сами студия и предложения конкурирующих студий рассматривать не будем..

--------------------------------------------------

Убедительная просьба не писать в личку без нужды, пишите Ваши предложения ЗДЕСЬ.

Просьба не писать, если у Вас нет порфолио или у Вас всего одна-две работы

--------------------------------------------------

Общая информация о проекте

--------------------------------------------------

Сайт по пенопласту.

Заказчик выпускает пенопласт, соответственно надо отобразить в дизайне пенопластовые блоки.

Вобще перед разработкой, хотелось бы услышать несколько мыслей по концепции.

Лично мы видим этот сайт с вставками пенопластовых разрезов или что то в этом роде.. Возможно надо фотографировать - думаю можно на предмет крупных фоток спросить у заказера...

Это сайт-визитка, поэтому никаких динамических магазинов и каталогов там не будет.

Будет несколько статических страниц + страница обратной связи.

Страницы: "Добро пожаловать", "Наши услуги", "Наши товары", "Контакты", "Карта проезда", "Обратная связь".

Логотип - пока нет инофрмации о нем, надо его делать или нет - пока не ясно..

Если надо - придется придумать простенький векторный логотип, который вставится в шапку.

По дизайну есть подробное ТЗ. Как только найдем общий язык - перешлю..

Оплата

--------------------------------------------------

БЮДЖЕТ: $170

+ $30 премиальных, если:

- получится в оговоренные сроки;

- заказер сразу утверждает, без сильных модификаций;

- по уровню качества - что бы можно было вставить в портфолио!

Для оценки уровня качества можно ориентироваться на сайт: www.abz.com.ua

- использование строительной фактуры на строительном сайте и не только в шапке, но и контентной части;

- центральная картинка в шапке и адрес «наезжают» на основное меню;

Это не значит, что надо перерисовать ABZ. Просто нам нравятся некоторые приемы, использованные там.

Способ оплаты

--------------------------------------------------

- Наличный расчет, если Вы из Киева

- WebMoney

- безнал

- пополним Вашу платежную карту

Предоплата

--------------------------------------------------

Мы неоднократно были подвержены обманам, невыполнению обещаний или внезапному пропаданию оппонента, поэтому в качестве предоплаты можем предоставить не более $10 (в крайнем случае потеря которых, особо не отразится на нашем бюджете).. Но в любом случае, сначала нужно будет видеть Ваше портфолио!!

К тому же у нас есть масса положительных отзывов от фрилансеров, с которыми мы работаем.

Сотрудничество

--------------------------------------------------

Мы занимаемся созданием сайтов, поэтому чем лучше мы сработаемся - тем чаще будем предоставлять Вам работу

17 лет назад
amixen
Артем 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Sirius
Вадим 
41 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов(-1)
17 лет назад
Спасибо, Вадим, хорошее исполнение работы! Профессионал, комуникабельный человек, понимающий заказчика, всегда на связи.. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Sirius
Вадим 
41 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов(-1)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Переделать/улучшить сайт -php

    $500

    Надо переделать/улучшить сайт datebound.com включая дизайн и юзабилити. Сайт основан на osDate и шаблонах - smarty templates и php код. Напишите конкретно, что вы сделаете на $500 ...

    PHP
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется дизайн сайта по дизтопливу

    $50

    Структура и контент примерно такой же как у сайта e-tc.ru , соответстсвенно нужно на эту тематику сделать дизайн, по структуре есть меню и подменю, вобщем сайт - визитка бюджет 1000 рублей, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание дизайна сайта с элементами flash

    $500

    Требуется создать профессиональный дизайн сайта. Сайт будет ставится на ЦМС. Также в дизайне должны присутствовать несколько крупных флеш элементов (карта Украины с областями, при наведении на которые курсора они будут приближаться, а также легкая флеш-анимация ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуется дизайн сайта

    Нужно три разных дизайна со структурой меню аналогичной http://www.metallocenter.ru/_metalprokat/armatura_bt.htm сайт metallocenter.ru нравиться, только не нравятся баннеры "получи дисконт карту, отзывы наш партн., благ. что посетили сайт и т.п.", т.е. надо сделать простой информационный ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен шаблон (2 варианта) для почтовой рассылки

    $50

    В Рунете есть такой сервис бесплатных рассылок Subscribe.ru. Юридическая компания, представителем которой я являюсь, ведет информационную рассылку на Subscribe.ru. Для этой рассылки надо сделать 2 шаблона, на основе дизайна сайта нашей юридической компании. ...

    HTML
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка сайта и форума

    На форуме http://www.my-fishing.ru/forum/index.php хотелось бы добавить,в самом верху,колонку (высотой см.5-ть и во всю ширину) в которую вставить эмблему сайта а остальное,свободное место под объявления

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для сайта *интернет журнала Root@UA*

    $200

    Увожаемые фрилансеры!!! Необходимо срочно в чечении 2х - 3х дней разроботать дизайн для интернет журнала [Root@UA]. T3 вышлю выбраному исполнителю. Оставляйте ссылки на портфолио. Предпологаемый Бюджет 200 y.e. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для сайта

    Тематика сайта - блоги. Нужен простой, нетяжелый, но в то же время нешаблонный и достойный дизайн - шапка, оформление центр. поля с контентом, дизайн левых и правых блоков, футер. (сайт на CMS), возможны легкие ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    17 лет назад