Доработать дизайн сайта

Требуется создать профессиональный дизайн сайта. Сайт будет ставится на ЦМС. Также в дизайне должны присутствовать несколько крупных флеш элементов (карта Украины с областями, при наведении на которые курсора они будут приближаться, а также легкая флеш-анимация ...