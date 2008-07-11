Доработать дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки326 просмотров

Необходимо доработать в рамках указанного бюджета дизайн сайта www.rb.dn.ua

В первую очередь необходимо доработать шапку - фон и логотип;

исправить все ошибки (касательно дизайна, если они есть);

может быть чего-нибудь еще добавить, чтобы в итоге получилось красиво.

Более мелкие подробности обговорим индивидуально.

17 лет назад
p_fateev
Павел 
52 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

flarin
Илья 
41 год
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
17 лет назад
$50
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Честный и приятный в общении заказчик. Задача была поставлена четко и ясно, с принятием во внимание всех мелочей. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

flarin
Илья 
41 год
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
17 лет назад

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