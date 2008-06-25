Сайт систем энергокомплексов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок259 просмотров

Здравствуйте!

1. Редизайн сайта (3 варианта дизайна минимум) по тематике внедрения энергокомплексов под ключ. Монтирование подстанций, распределение электричества и т.п.

2. Flash элемент довольно простой, без наворотов. (пример www.sweet-times.ru)

3. Бюджет 4500 рублей (оплата по факту через WMR)

4. Подробности при выборе исполнителя.

5. Сроки сжатые!

Мне нужен только макет! Не надо предлагать ничего под ключ.

17 лет назад
dkdesign
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

dimk
Дима 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$200

Заявки фрилансеров

dimk
Дима 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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