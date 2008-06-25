Разработка дизайн-макетов веб-сайтов

Система состоит из 6 веб-сайтов. Необходима разработка с нуля для двух сайтов, еще два сайта нуждаются в дизайнерской доработке.

Сайты доступны для обновления представителями проекта Жилого Поселка не знакомыми с языками программирования.

Система обладает функционалом подписки, рассылки, регистрации, отправки форм, ведение базы данных зарегистрированных пользователей.

Каждый сайт отражает информацию в соответствии со своей тематикой.

Сайты соединены логической системой ссылок построенной исходя из тематики каждого сайта.

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