Есть 2 дизайна, очень красивых. Титульная + внутренняя страницы (psd). Нужно сделать, чтобы внутренние страницы были похожи на страницы портального типа, взять часть с титульной страницы и вставить во внутрь (уменьшив). ...
Дизайн сайта о строительстве и недвижимости
Требуется выполнить дизайн для сайта посвященному строительству и недвижимости.
Дизайн должен быть легким, строгим и лаконичным.
Желательные цвета - синий, зеленый, серый.
Макет сайта можно посмотреть по адресу http://hobu.ru/
В дальнейшем возможно долгое и плодотворное сотрудничество.
Кандидатам просим указать ссылку на портфолио, цену и сроки за который вы готовы выполнить работу.
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