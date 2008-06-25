Дизайн сайта о строительстве и недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт44 заявки547 просмотров

Требуется выполнить дизайн для сайта посвященному строительству и недвижимости.

Дизайн должен быть легким, строгим и лаконичным.

Желательные цвета - синий, зеленый, серый.

Макет сайта можно посмотреть по адресу http://hobu.ru/

В дальнейшем возможно долгое и плодотворное сотрудничество.

Кандидатам просим указать ссылку на портфолио, цену и сроки за который вы готовы выполнить работу.

17 лет назад
RESMO
67 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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