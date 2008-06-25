Есть 2 дизайна, очень красивых. Титульная + внутренняя страницы (psd). Нужно сделать, чтобы внутренние страницы были похожи на страницы портального типа, взять часть с титульной страницы и вставить во внутрь (уменьшив). ...
Дизайн и верстка для цветочной компании
Создание дизайна и последующая верстка сайта для цветочной компании.
Основное треб креативный, с элементами флеша
Страниц примерно 12
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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