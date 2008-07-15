Дизайн интернет-магазина

Вячеслав очень душевный человек и грамотный исполнитель. Рисует дизайн любой сложности. Работал с нами над созданием нашего интернет-магазина. Мы серьёзная организация, и остались очень довольны подходом и исполнением Славы к работе над дизайном этого сайта. Нарисовал быстро, за 2 дня, сразуже предложив нам великолепные варианты исполнения. Очень ответственный и не жадный... как нектороые. Настоящий профессионал, каких мало.