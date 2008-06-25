Редизайн сайта

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Закрыт32 заявки474 просмотра

Необходимо создать новый дизайн сайта под Joomla 1.0.12 Сейчас это www.russianathens.gr в таком виде. В новом виде это www.russianathens.ru

Т.З

1. форматирование - резина.

2. кнопки и прочее на усмотрение дизайнера. Если не понравиться будем согласовывать.

По расположению кнопок и верстке- хотелось-бы типа как www.privetparis.com (естественно в другой цветовой гамме)

Как сделать оформление: для того, чтобы ответить нужно посмотреть на специфику сайта. Это информационно развлекательный портал о Афинах, для русскоязычных.

Главное для дизайнера - попробовать найти дизайн который бы отобразил греческий дух на сайте.

Также нужно оформление: на форум. и по возможности комплект баннеров на основные типо размеры. - за отдельную ест-но оплату.

Сайты похожей тематики:

http://www.greek.ru/

http://www.mango-greece.ru/

http://www.voyage-luxe.ru/athens/

http://www.hellada.ru/26/

http://www.go-grek.ru/hotels/afini/

http://www.joy-greece.ru/

http://www.turist.ru/greece2/afiny.sht

http://www.greeka.com/attica/athens/index.htm

http://www.hellas.ru/

http://www.hello-greece.ru/

http://www.greciya.com.ua/

http://www.ilios.ru/country/?c=52

http://www.vilar-tours.ru/ru/

http://www.kentavr.ru/

http://www.greek-club.ru/

Может это поможет при формировании дизайна.

Могу оплатить предоплату, но только при условии, что если мне макет не понравиться возвращаете деньги обратно.

Кстати работа только через безопасную сделку и с договором.

Еще одно, у меня в портфеле ежемесячно от 5 до 10 сайтов на разработку. В основном мне требуются услуги дизайнера. Сам тоже это делаю, но действительно хорошие вещи получаются не очень часто (если не сказать очень редко). Не хватает фантазии. Зато есть вкус и я умею доводить проекты до конца. Что в наше время тоже редкость. Поэтому если сработаемся, постоянной работой обеспечу. Ну и отзывами тоже. Что тоже в некоторой мере капитал, пусть и материальный.

Joomla
17 лет назад
onoyko
Павел 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
63 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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