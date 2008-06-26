Добрый день господа. Необходимо провести редизайн корпоративного сайта компании с изменением его структуры. (после отбора предложений отправлю бриф). Нас интересует: Качество Сроки Профессиональный подход Выполнение ...
Дизайн сайта "Назад в будущее"
Нужен дизайн для фан сайта фильма "Назад в будущее (Back to the future)".
Обязательно пишите только те кто знаком с этим фильмом.
Дизайн не очень сложный, без флеша........
Выбранный исполнитель
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