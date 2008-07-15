Нужен скин для форума.Тематика форума по форексу. Движок - Invision Power Board (IP.Board) v2.3.5. Скин должен быть уникальным. Примерная навигация и цветовое решение на примере. Не должно быть в шапке ...
Нужно сделать качественный дизайн в html
Будет простенький сайт о фирме.
сайт визитка.
три раздела - о фирме, услуги, контакты.
фактически 3 странички. информации будет мало.
нужно - сделать дизайн. верстка и код - должны быть очень качественными, вылизанными.
тупо за 5 минут в dreamweavere - не пойдет. сайт должен корректно отображаться во всех браузерах.
примерную цветовую гамму, и ссылки на нравящиеся сайты предоставлю.
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