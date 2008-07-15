Нужно сделать качественный дизайн в html

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен31 заявка426 просмотров

Будет простенький сайт о фирме.

сайт визитка.

три раздела - о фирме, услуги, контакты.

фактически 3 странички. информации будет мало.

нужно - сделать дизайн. верстка и код - должны быть очень качественными, вылизанными.

тупо за 5 минут в dreamweavere - не пойдет. сайт должен корректно отображаться во всех браузерах.

примерную цветовую гамму, и ссылки на нравящиеся сайты предоставлю.

HTML
17 лет назад
Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Kostil
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$120
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень хороший заказчик, порядочный и адекватный. Заплатил на 10$ больше чем договаривались, мелочь а приятно :) Рекомендую...

Заявки фрилансеров

Kostil
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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