Требуется новый дизайн сайта Пока требуется 2-3 принципиальных концепции без деталей. После утверждения концепции детали будем дорабатывать.
Сделать скин для форума.
Нужен скин для форума.Тематика форума по форексу. Движок - Invision Power Board (IP.Board) v2.3.5.
Скин должен быть уникальным. Примерная навигация и цветовое решение на примере.
Не должно быть в шапке картинок людеей, лестниц, офисных зданий.
Думаю, недели 2 на создание хватит.
Жду Ваших предложений!
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