Сделать скин для форума.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок294 просмотра

Нужен скин для форума.Тематика форума по форексу. Движок - Invision Power Board (IP.Board) v2.3.5.

Скин должен быть уникальным. Примерная навигация и цветовое решение на примере.

Не должно быть в шапке картинок людеей, лестниц, офисных зданий.

Думаю, недели 2 на создание хватит.

Жду Ваших предложений!

17 лет назад
Altalan
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранные исполнители

Arhines
42 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$150
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятный в общении человек. Понятно все объясняет, и раскладывает по полочкам. Надеюсь в дальнейшем будем работать. Работу оплачивает сразу же, как готов проект.
rim89
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$120
7 дней

Заявки фрилансеров

Arhines
42 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
rim89
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад

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