Шаблон для Shopcms 3.0 rc2

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки178 просмотров

Требуется сделать шаблон интернет магазина для продажи эротического видео. Шаблон для скрипта ShopCMS 3.0 rc2.

Адрес действующего магазина под который будет делаться шаблон xxx-ukr.com.

Сам скрипт можно скачать здесь __http__://shopcms.ru/file_2.html (демо работает без ограничений по localhost).

Нужен красивый, легкий шаблон в светлых тонах.

P.S. На xxx-ukr.com установленна предыдущая версия скрипта ShopCMS, в шаблоне должны быть учтены все нововведения

1) Вертикальная прокрутка новых товаров

2) Вертикальная прокрутка популярных товаров

3) Горизонтальная прокрутка новых товаров

4) Горизонтальная прокрутка популярных товаров

5) Популярные товары - статически блок 4х4

6) Новинки - статический блок 4х4

HTML
17 лет назад
xxxukr
Xxxukr 
53 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать скин для форума.

    Нужен скин для форума.Тематика форума по форексу. Движок - Invision Power Board (IP.Board) v2.3.5. Скин должен быть уникальным. Примерная навигация и цветовое решение на примере. Не должно быть в шапке ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Новый дизайн сайта

    $500

    Требуется новый дизайн сайта Пока требуется 2-3 принципиальных концепции без деталей. После утверждения концепции детали будем дорабатывать.

    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта "Назад в будущее"

    Нужен дизайн для фан сайта фильма "Назад в будущее (Back to the future)". Обязательно пишите только те кто знаком с этим фильмом. Дизайн не очень сложный, без флеша........

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Редизайн корпоративного сайта компании

    Добрый день господа. Необходимо провести редизайн корпоративного сайта компании с изменением его структуры. (после отбора предложений отправлю бриф). Нас интересует: Качество Сроки Профессиональный подход Выполнение ...

    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Легкий дизайн & верстка сайта

    $50

    Нужен легкий дизайн для сайта. Тематика - софт и программы. Дизайн между таким: http://philka.ru/ (от сюда взять саму разметку, т.е. месторасположение логотипа, меню (правого &amp; левого), баннер-блока...) и таким: http://pupitr.ru/ ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Редизайн сайта

    Необходимо создать новый дизайн сайта под Joomla 1.0.12 Сейчас это www.russianathens.gr в таком виде. В новом виде это www.russianathens.ru Т.З 1. форматирование - резина. 2. кнопки и прочее на усмотрение дизайнера. Если ...

    Joomla
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Редизайн сайта

    Необходимо создать новый дизайн сайта под битрикс. Сейчас это www.slavatours.gr в таком виде. Т.З: кнопки и прочее на усмотрение дизайнера. Если не понравиться будем согласовывать. Специфика сайта. Это туристический сайт ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина

    Срочно! Требуется разработать дизайн интернет-магазина, занимающегося продажей каминов, бассейнов, spa, оборудованием для бань и саун. Главная страница. Разворот. Страница каталога продукции. Страница описания товара. Интересуют примеры работ. Стоимость и сроки.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад