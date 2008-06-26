Шаблон для Shopcms 3.0 rc2

Требуется сделать шаблон интернет магазина для продажи эротического видео. Шаблон для скрипта ShopCMS 3.0 rc2.

Адрес действующего магазина под который будет делаться шаблон xxx-ukr.com.

Сам скрипт можно скачать здесь __http__://shopcms.ru/file_2.html (демо работает без ограничений по localhost).

Нужен красивый, легкий шаблон в светлых тонах.

P.S. На xxx-ukr.com установленна предыдущая версия скрипта ShopCMS, в шаблоне должны быть учтены все нововведения

1) Вертикальная прокрутка новых товаров

2) Вертикальная прокрутка популярных товаров

3) Горизонтальная прокрутка новых товаров

4) Горизонтальная прокрутка популярных товаров

5) Популярные товары - статически блок 4х4

6) Новинки - статический блок 4х4