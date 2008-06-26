Нужен скин для форума.Тематика форума по форексу. Движок - Invision Power Board (IP.Board) v2.3.5. Скин должен быть уникальным. Примерная навигация и цветовое решение на примере. Не должно быть в шапке ...
Шаблон для Shopcms 3.0 rc2
Требуется сделать шаблон интернет магазина для продажи эротического видео. Шаблон для скрипта ShopCMS 3.0 rc2.
Адрес действующего магазина под который будет делаться шаблон xxx-ukr.com.
Сам скрипт можно скачать здесь __http__://shopcms.ru/file_2.html (демо работает без ограничений по localhost).
Нужен красивый, легкий шаблон в светлых тонах.
P.S. На xxx-ukr.com установленна предыдущая версия скрипта ShopCMS, в шаблоне должны быть учтены все нововведения
1) Вертикальная прокрутка новых товаров
2) Вертикальная прокрутка популярных товаров
3) Горизонтальная прокрутка новых товаров
4) Горизонтальная прокрутка популярных товаров
5) Популярные товары - статически блок 4х4
6) Новинки - статический блок 4х4
Заявки фрилансеров
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