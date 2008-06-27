Нужен дизайнер на проект

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт44 заявки695 просмотров

Для проекта www.intomoscow.ru (паятники и достопримечательности Москвы, путеводитель, экскурсии по Москве) нужен дизайнер для оформления в .jpeg, а затем в .html вид технического задания по изменению главной страницы и еще 5-10 внутренних страниц.

Работа сдельная на договоренности с последующими дополнительными задачами по доделке дизайна и созданию баннеров сайта.

От кандидатов нужны расценки как на все виды работ (дизайн, верстка, баннеры), так и по отдельности, если неинтересны все сразу.

Бюджет экономичный, но и особенный креатив не нужен (фирменный стиль есть, расположение блоков сайта задано - нужна только прорисовка - экономичная, но качественная).

HTML
17 лет назад
idrez
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

drosselmeir
Старков 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад
Не хочется порочить парня. Но факт остается фактом, аванс (по результатам первой части работы) был вытребован исполнителем не малый, а работу пришлось в результате отдавать другим и переделывать с нуля и заново платить. Мы тоже хороши как заказчики - было не очень четкое ТЗ и немного мягковато с ним общались, плюс затягивали с замечаниями, но это в любом случае не объясняет тот факт, что Дмитрий после получения аванса перестал отвечать на письма и даже исходники того, что было сделано не посчитал нужным выслать. Была не переделана главная страница и вообще не начинались внутренние. Я не в обиде, заказал у других и быстро сделали, кое-что (но очень мало) из его наработок мы применили. Однако, порекомендовал бы другим заказчикам не платить авансы и не давать данному специалисту сколь либо сложные проекты.

Заявки фрилансеров

drosselmeir
Старков 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад

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