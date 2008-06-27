Нужен дизайнер на проект

Для проекта www.intomoscow.ru (паятники и достопримечательности Москвы, путеводитель, экскурсии по Москве) нужен дизайнер для оформления в .jpeg, а затем в .html вид технического задания по изменению главной страницы и еще 5-10 внутренних страниц.

Работа сдельная на договоренности с последующими дополнительными задачами по доделке дизайна и созданию баннеров сайта.

От кандидатов нужны расценки как на все виды работ (дизайн, верстка, баннеры), так и по отдельности, если неинтересны все сразу.

Бюджет экономичный, но и особенный креатив не нужен (фирменный стиль есть, расположение блоков сайта задано - нужна только прорисовка - экономичная, но качественная).