Редизайн сайта интернет-магазина PanicPrice.com.ua

Решили обновить сайт. Нравится что-то на подобии:

http://price.ua

http://sell-buy.com.ua

хотя, я бы намного меньше элементов размещал.... т.е. стиль минимализма.

Обязательно должно хорошо смотреться на разных разширениях экрана.... думаю, достичь можно за счет увеличения кол-ва категорий, отображаемых в одной строке

Необходимо сохранить все функциональные елементы + предусмотреть место для одного рекламного бока (На подобии "Спасти Андрей") только, больше по размеру + место для собственного счетчика, отображающего некоторые параметры магазина (кол-во заказов сегодня/вчера/месяц.... кол-во звонков и т.п.)