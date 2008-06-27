Редизайн сайта интернет-магазина PanicPrice.com.ua

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт51 заявка526 просмотров

Решили обновить сайт. Нравится что-то на подобии:

http://price.ua

http://sell-buy.com.ua

хотя, я бы намного меньше элементов размещал.... т.е. стиль минимализма.

Обязательно должно хорошо смотреться на разных разширениях экрана.... думаю, достичь можно за счет увеличения кол-ва категорий, отображаемых в одной строке

Необходимо сохранить все функциональные елементы + предусмотреть место для одного рекламного бока (На подобии "Спасти Андрей") только, больше по размеру + место для собственного счетчика, отображающего некоторые параметры магазина (кол-во заказов сегодня/вчера/месяц.... кол-во звонков и т.п.)

17 лет назад
iProfycom
Олег 
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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