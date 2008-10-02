База - справочник "Ч-Профессионал"

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок323 просмотра

Добрый день!

Проекту "Ч-Профессионал" требуется веб-дизайнер для разработки логотипа, фирменного стиля и веб-дизайна сайта (основных его страниц).

Смысл проекта - создание российской универсальной базы данных по частным профессионалам во всевозможных областях деятельности.

Имеется схематическая заготовка сайта, некоторые пожелания по исполнению сайта (на примере существующих в рунете).

Жду Ваши предложения по адресу

[email protected]

17 лет назад
emura
Элина 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Выбранный исполнитель

studio68
Сергей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$400
Спасибо за работу! Дизайн по проекту Ч-Профессионал выполнен отлично в желаемом стиле. Проект безоговорочно доработан по всем предъявленным требованиям. будем работать и дальше. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

studio68
Сергей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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