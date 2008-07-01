Нарисовать дизайн сайта компании

Требуется нарисовать дизайн сайта.

Даю четкую структуру сайта со ссылками на те сайты, дизайн с которых мне понравился и элементы которого я хотел бы чтоб были на моем сайте.

Нарисовать требуется одну главную страницу сайта.

Сроки 1-2 дня (по опыту у хорошего дизайнера уходит не больше 4 часов :) )

Оплата -50 уе (за 4 часа работы по моему достаточно) возможна премия, если диз будет класный и в срок.

Если вы не профессионал, и только пробуите себя, просьба не писать. Я ищу человека, котрой бы делал эту работу мне постоянно и качественно.

Пишите мне на асю 439-828-817

Присылайте портфолио :)