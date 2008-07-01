Добрый день В данный момент, требуется сделать дизайн для городского портала Заказчик - мэрия нашего города Оплата - до 250$ Jpg-шки высылайте сразу заказчику [email protected] В письме ...
Нарисовать дизайн сайта компании
Требуется нарисовать дизайн сайта.
Даю четкую структуру сайта со ссылками на те сайты, дизайн с которых мне понравился и элементы которого я хотел бы чтоб были на моем сайте.
Нарисовать требуется одну главную страницу сайта.
Сроки 1-2 дня (по опыту у хорошего дизайнера уходит не больше 4 часов :) )
Оплата -50 уе (за 4 часа работы по моему достаточно) возможна премия, если диз будет класный и в срок.
Если вы не профессионал, и только пробуите себя, просьба не писать. Я ищу человека, котрой бы делал эту работу мне постоянно и качественно.
Пишите мне на асю 439-828-817
Присылайте портфолио :)
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