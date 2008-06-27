Вообще то нужно подобие логотипа и все это оформить в минималистическом дизайне для будущего сайта - визитки + сверстать и посадить на простую админку. Дизайн необходимо сделать к воскресенью, так как сдать сайт нужно в ...
Дизайн
Нужен индивидуалный дизайн для скрипта OroHyip. Ваши цены?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Необходимо изменить в файле style.css шрифт, возможно переписать или дописать стили для основного текста на страницах сайта на другой шрифт. Буду благодарен за помощь. Жду ваших предложений по ICQ: 462-339-754Завершен17 лет назад
Интересует только работа со студиями т.к. большой объём работы для реализации в короткие сроки, обязательно портфолио по баннерам gif&flash. Срок реализации – 3 недели. Требуется разработка и реализация большого ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1500
Имеется рабочий сайт знакомств, требующий "освежения" дизайна и приведения его в современный вид. Более детально продумать внутренние страницы, их оформление и концептуальную связь с общим стилем сайта. Для переработки: - Шапка ...Завершен17 лет назад
- $500
Для проекта www.intomoscow.ru (паятники и достопримечательности Москвы, путеводитель, экскурсии по Москве) нужен дизайнер для оформления в .jpeg, а затем в .html вид технического задания по изменению главной страницы и еще 5-10 внутренних страниц. ...Закрыт17 лет назад
- $500
Добрый день! Проекту "Ч-Профессионал" требуется веб-дизайнер для разработки логотипа, фирменного стиля и веб-дизайна сайта (основных его страниц). Смысл проекта - создание российской универсальной базы данных по частным профессионалам во всевозможных областях ...Завершен17 лет назад
Мне нужен флэш веб сайт типа этого www.priceless-images.comДизайн сайтов30 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Решили обновить сайт. Нравится что-то на подобии: http://price.ua http://sell-buy.com.ua хотя, я бы намного меньше элементов размещал.... т.е. стиль минимализма. Обязательно должно хорошо смотреться на разных разширениях экрана.... думаю, достичь ...Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $50
Будет простенький сайт о фирме. сайт визитка. три раздела - о фирме, услуги, контакты. фактически 3 странички. информации будет мало. нужно ...Завершен17 лет назад
- $100
Требуется сделать шаблон интернет магазина для продажи эротического видео. Шаблон для скрипта ShopCMS 3.0 rc2. Адрес действующего магазина под который будет делаться шаблон xxx-ukr.com. Сам скрипт можно скачать здесь __http__://shopcms.ru/file_2.html (демо работает без ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт17 лет назад