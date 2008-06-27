Сделать редизайн.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок454 просмотра

Есть сайт. Тематика - Кондиционеры и т.д. http://tehkom.com.ua/

Нужно редизайн. Бюджет - до 150 у.е. Срок - до понедельника (на 15-00 по Киеву). Нужно именно Ваше видение. Жду предложений тут в формате портфолио - срок - бюджет - icq. Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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