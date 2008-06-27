Создание дизайна сайта под jooomla 1.0.15

Необходимо создать темплайт для сайта на jooomla 1.0.15 для сайта по продаже недвижимости

Дизайн должен быть оригинальным. Приблизительные наброски даны в приложении архив (макет)

В этом-же в макете даны названия рубрик.

Необходимо использовать греческую тематику в оформлении (шрифты, элементы оформления)

В шапке обязательно должно присутствовать море и вилла на берегу. Фотографии могу помочь подобрать.

Верстка должна быть выполнена грамотно без ляпов и нормально отображаться во всех основных браузерах.

Вопросник в приложении.

Срок до 1 июля.

И еще- не нужно предлагать заведомо не приемлемых условий, например цену в 500 или 5000 .

Реально могу предложить за эту работу от 80 до 100 в зависимости от верстки.

Кстати у меня в портфеле ежемесячно от 5 до 10 сайтов на разработку. В основном мне требуются услуги дизайнера. Сам тоже это делаю, но действительно хорошие вещи получаются не очень часто. Не хватает фантазии. Зато есть вкус и я умею доводить проекты до конца - что в наше время тоже редкость. Поэтому если сработаемся, постоянной работой обеспечу.