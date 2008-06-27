Нужен индивидуалный дизайн для скрипта OroHyip. Ваши цены?
Создание дизайна сайта под jooomla 1.0.15
Необходимо создать темплайт для сайта на jooomla 1.0.15 для сайта по продаже недвижимости
Дизайн должен быть оригинальным. Приблизительные наброски даны в приложении архив (макет)
В этом-же в макете даны названия рубрик.
Необходимо использовать греческую тематику в оформлении (шрифты, элементы оформления)
В шапке обязательно должно присутствовать море и вилла на берегу. Фотографии могу помочь подобрать.
Верстка должна быть выполнена грамотно без ляпов и нормально отображаться во всех основных браузерах.
Вопросник в приложении.
Срок до 1 июля.
И еще- не нужно предлагать заведомо не приемлемых условий, например цену в 500 или 5000 .
Реально могу предложить за эту работу от 80 до 100 в зависимости от верстки.
Кстати у меня в портфеле ежемесячно от 5 до 10 сайтов на разработку. В основном мне требуются услуги дизайнера. Сам тоже это делаю, но действительно хорошие вещи получаются не очень часто. Не хватает фантазии. Зато есть вкус и я умею доводить проекты до конца - что в наше время тоже редкость. Поэтому если сработаемся, постоянной работой обеспечу.
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