http://www.camo.com.ua Изменить дизайн сайта, доработать технически.
Дизайн сайта
Нужен дизайн 1й страницы ATAS.ru (остальные страницы такие же).
Для участия в конкурсе достаточно наброска дизайна. Участие в конкусе до 10$
Победитель конкурса на выходе должен выдать готовый HTML, а не одну картинку. Оплата по Я.Д.
Заявки фрилансеров
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