Дизайн сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок490 просмотров
#1$

Нужен дизайн 1й страницы ATAS.ru (остальные страницы такие же).

Для участия в конкурсе достаточно наброска дизайна. Участие в конкусе до 10$

Победитель конкурса на выходе должен выдать готовый HTML, а не одну картинку. Оплата по Я.Д.

HTML
17 лет назад
lenty
Usatenko 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров