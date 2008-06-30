Сверстать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок176 просмотров

Есть готовый макет (PSD) необходимо сделать из него html страницу.

Главное чтобы растягивался под размер экрана и подсвечивались кнопки.

Макет прикрепил. Называйте цену!

HTML
17 лет назад
Naoki
Dtwo 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

talex_80
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$20
1 день
Сделал макет качественно и оперативно.
Все отлично, легко работать с человеком! Грамотно обьясняет, вовремя платит.

Заявки фрилансеров

talex_80
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта свадебного салона

    $200

    Дизайн сайта Свадебного салона. Необходим дизайнер из Санкт-Петербурга. Возможно дальнейшее сотрудничество. Необходим дизайн в красном белом золотом тонах. 2-3 страницы (главная + 2 странички)

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта компании

    $100

    Требуется нарисовать дизайн сайта. Даю четкую структуру сайта со ссылками на те сайты, дизайн с которых мне понравился и элементы которого я хотел бы чтоб были на моем сайте. Нарисовать требуется одну главную ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сделать редизайн.

    $150

    Есть сайт. Тематика - Кондиционеры и т.д. http://tehkom.com.ua/ Нужно редизайн. Бюджет - до 150 у.е. Срок - до понедельника (на 15-00 по Киеву). Нужно именно Ваше видение. Жду предложений тут в формате ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание дизайна сайта под jooomla 1.0.15

    $100

    Необходимо создать темплайт для сайта на jooomla 1.0.15 для сайта по продаже недвижимости Дизайн должен быть оригинальным. Приблизительные наброски даны в приложении архив (макет) В этом-же в макете даны названия рубрик. ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка дизайна

    $250

    Вообще то нужно подобие логотипа и все это оформить в минималистическом дизайне для будущего сайта - визитки + сверстать и посадить на простую админку. Дизайн необходимо сделать к воскресенью, так как сдать сайт нужно в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад