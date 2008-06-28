Доработать дизайн сайта

Ситуация следующая: дизайнер сделал в целом неплохой макет, но тупит в плане подбора цветов. Дизайн смотрится скучновато и как -то грязновато. Т.е. получился не сочный и выразительный, а обыденный и сИрый.

Что надо сделать:

- изменить цветовую гамму до более сочных цветов.

- возможно, что-то еще поменять на ваше усмотрение.

Логотип менять можно только в плане цветов - так он нормальный.

В аттаче те варианты, которые не прокатили PSD макет выдам победителю тендера.

Что хочу от вас увидеть в предложении:

- цена и срок

- ссылка на портфель

- пару комментариев касательно приаттаченных макетов и КАК бы вы их изменили