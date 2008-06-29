Именить цвет уголков

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки186 просмотров

Есть сайт http://chengem.com/ , как видите уголки на странице не такго цвета как траница, нужно чтобы они быи розовые,сделал бы сам так нету фотошопа, работы на 5 минут.

сами уголки в приложение

17 лет назад
margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Santorro
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$20
Отличный дизайнер, сделал задание за 5 минут (я серьезно), навернобуду заказывать у нео лого!
Хорошо сработались.. Отличный заказчик.. Большой плюс

Заявки фрилансеров

Santorro
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад