Требуется изготовить Дизайн Сайта Техническое Задание в приложение!
Шаблоны для cms DotNetNuke
Нужны ссылки с бесплатными шаблонами cms DotNetNuke.заплачу за 1 ссылку смотря сколько там шаблонов.жду предложений-контакты в данных
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $75Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
В связи с загрузкой студии, мы ищем человека, который сделает один дизайн. Все подробности в аське: #380-563-730#Закрыт17 лет назад
- $200
Тз вышлется на мейлДизайн сайтов42 заявкиЗакрыт17 лет назад
Перерисовать дизайнЗавершен17 лет назад
Создать шаблон для движка joomla 1.5.3 (нужна корпоративность материалов не имею цвет и шапку без надписей взять здесь ksu.edu.ru) ваши предложения и стоимость рассмтриваем индивидуально.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $300
Нужен дизайн на подобии http://www.webexpert.ru/Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Ситуация следующая: дизайнер сделал в целом неплохой макет, но тупит в плане подбора цветов. Дизайн смотрится скучновато и как -то грязновато. Т.е. получился не сочный и выразительный, а обыденный и сИрый. ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
Нужен дизайн 1й страницы ATAS.ru (остальные страницы такие же). Для участия в конкурсе достаточно наброска дизайна. Участие в конкусе до 10$ Победитель конкурса на выходе должен выдать готовый HTML, а не одну картинку. ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
http://www.camo.com.ua Изменить дизайн сайта, доработать технически.Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт17 лет назад
Красивый дизайн для HYIP проекта с элементами флэш. Дизайн для скрипта от GC. Возможны бонусы за досрочное выполнение заказа. Обязательно: - Наличие в ...Закрыт17 лет назад