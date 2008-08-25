Разработать дизайн сайта-визитки строительной тематики - срубы. Не сложный дизайн основанный на одном центральном изображении, дающее понять направление сайта + несколько информационных блоков. Срок 2-3 дня.
Дизайн сайта торговой компании
Дизайн простого сайта торговой компании. Основные рисунки есть, необходимо только их разумное и правильное применение в дизайне сайта. Сроки 2-3 дня. Если все устроит, то долгосрочное сотрудничество.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Уважаемые фрилансеры, добрый день!!! У нас очередная проблемка с сайтом: www.vedaoil.ru Дизайн (если его можно таковым назвать) не очень нам нравится. Кто что скажет??? Может быть кто нить сможет его доработать. ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт17 лет назад
Добрый день! Итак, снова открываю проект. Человек, который начал заниматься проектом в один момент исчез... Вроде и денег не брал и работу почти доделал, но исчез. Наверное, что-то ...Закрыт17 лет назад
Требуется создать логотип и подтянуть под него дизайн шаблона WordPress (можете взять любой существующий, но без кучи зашифрованных линков в футере). Стиль: белый(основная колонка текста)/серый/синий/желтый/оранжевый. Тематика блога - зароботок в сети. ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть сайт http://chengem.com/ , как видите уголки на странице не такго цвета как траница, нужно чтобы они быи розовые,сделал бы сам так нету фотошопа, работы на 5 минут. сами уголки в приложениеЗавершен17 лет назад
Нужны ссылки с бесплатными шаблонами cms DotNetNuke.заплачу за 1 ссылку смотря сколько там шаблонов.жду предложений-контакты в данныхДизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $75
Требуется изготовить Дизайн Сайта Техническое Задание в приложение!Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
В связи с загрузкой студии, мы ищем человека, который сделает один дизайн. Все подробности в аське: #380-563-730#Закрыт17 лет назад
- $200
Тз вышлется на мейлДизайн сайтов42 заявкиЗакрыт17 лет назад
Перерисовать дизайнЗавершен17 лет назад