Дизайн сайта торговой компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен47 заявок411 просмотров

Дизайн простого сайта торговой компании. Основные рисунки есть, необходимо только их разумное и правильное применение в дизайне сайта. Сроки 2-3 дня. Если все устроит, то долгосрочное сотрудничество.

17 лет назад
koventry
Алексей 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
17 лет назад
$100
3 дня
Работаем постоянно, слаженно и без малейших проблем. Приятно работать, интересные мысли и исполнение, работы оставляют только положительные эмоции.
Всё отлично. Работал, работаю и буду продолжать с ним сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
17 лет назад

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