Требуется создать логотип и подтянуть под него дизайн шаблона WordPress (можете взять любой существующий, но без кучи зашифрованных линков в футере). Стиль: белый(основная колонка текста)/серый/синий/желтый/оранжевый. Тематика блога - зароботок в сети. ...
Дизайн для сайта 2
Добрый день!
Итак, снова открываю проект.
Человек, который начал заниматься проектом в один момент исчез... Вроде и денег не брал и работу почти доделал, но исчез. Наверное, что-то произошло, но у меня, к сожалению, больше нет времени ждать.
Поэтому выкладываю скрин того, что уже почти принял клиент.
Из дополнений - нужен рыбный косяк более "мощный", красивый, играющий... С множеством рыб и т.д. Этот "косяк" кажется сильно жидким, неживым.
Еще один момент - рыба должна быть "промышленной", т.е., например, сардина, скумбрия, салака и т.д.
Нужен простой дизайн для сайта, занимающегося консервами.
Разделы сайта:
1. Продукция (каталог продукции)
2. Рецепты
a. Рецепты
b. Полезные советы
c. Хозяйке на заметку
3. Новости
4. Промо
5. Контакты
Флеш – нет
Логотип и сувенирку предоставлю выбранному кандидату.
Завтра утром будет выбран кандидат.
PSD недоделанной работы НЕТ.
Срок работы - завтра вечер.
Оплата во вторник наличными в г.Киев.
Поэтому жителям других городов не беспокоить.
Жду комментарии, ПОРТФОЛИО, контакты, СТОИМОСТЬ на мыло.
Писать на мыло: [email protected] (ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ ТЕМУ ПИСЬМА - "ДИЗАЙН АКВАРИУМ")
P.S. Возможно исполнение не копии дизайна, а своего, но в том же ключе.
Выбранный исполнитель
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