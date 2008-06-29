Дизайн для сайта 2

Добрый день!

Итак, снова открываю проект.

Человек, который начал заниматься проектом в один момент исчез... Вроде и денег не брал и работу почти доделал, но исчез. Наверное, что-то произошло, но у меня, к сожалению, больше нет времени ждать.

Поэтому выкладываю скрин того, что уже почти принял клиент.

Из дополнений - нужен рыбный косяк более "мощный", красивый, играющий... С множеством рыб и т.д. Этот "косяк" кажется сильно жидким, неживым.

Еще один момент - рыба должна быть "промышленной", т.е., например, сардина, скумбрия, салака и т.д.

Нужен простой дизайн для сайта, занимающегося консервами.

Разделы сайта:

1. Продукция (каталог продукции)

2. Рецепты

a. Рецепты

b. Полезные советы

c. Хозяйке на заметку

3. Новости

4. Промо

5. Контакты

Флеш – нет

Логотип и сувенирку предоставлю выбранному кандидату.

Завтра утром будет выбран кандидат.

PSD недоделанной работы НЕТ.

Срок работы - завтра вечер.

Оплата во вторник наличными в г.Киев.

Поэтому жителям других городов не беспокоить.

Жду комментарии, ПОРТФОЛИО, контакты, СТОИМОСТЬ на мыло.

Писать на мыло: [email protected] (ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ ТЕМУ ПИСЬМА - "ДИЗАЙН АКВАРИУМ")

P.S. Возможно исполнение не копии дизайна, а своего, но в том же ключе.