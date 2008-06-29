Доработать или изменить дизайн сайта

Уважаемые фрилансеры, добрый день!!!

У нас очередная проблемка с сайтом: www.vedaoil.ru

Дизайн (если его можно таковым назвать) не очень нам нравится.

Кто что скажет???

Может быть кто нить сможет его доработать.

Верстка не нужна.

Только дизайн.

Жду Ваших комментариев и предложений.

С ув. Женя