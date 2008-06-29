Добрый день! Итак, снова открываю проект. Человек, который начал заниматься проектом в один момент исчез... Вроде и денег не брал и работу почти доделал, но исчез. Наверное, что-то ...
Доработать или изменить дизайн сайта
Уважаемые фрилансеры, добрый день!!!
У нас очередная проблемка с сайтом: www.vedaoil.ru
Дизайн (если его можно таковым назвать) не очень нам нравится.
Кто что скажет???
Может быть кто нить сможет его доработать.
Верстка не нужна.
Только дизайн.
Жду Ваших комментариев и предложений.
С ув. Женя
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