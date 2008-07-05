Редизайн шаблонного партнёрского сайта

Отличный заказчик!!!! Рекомендую всем потому что он Очень отвецтвенный! Никогда не пропадает! Всегда на связи! Платит вовремя! и хорошо) короче говоря если хотите сделать работу и без промедлений получить деньги то это тот человек который нужен!!!