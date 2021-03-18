Irina_1811

Для нового проекта для детей ищем художника работающего в иллюстраторе, для отрисовки готовых эскизов нашего художника. Очень важно, чтобы стиль был таким же как на рисунках нашего художника. Ценовой бюджет за одну страницу А4 ...
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- Иллюстрации и Рисунки35 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Ищем программиста для создания простой игры для детей в [b]ANGULAR[/b]. Будем рады если у Вас уже есть опыт в подобной работе [url=https://www.weblancer.net/job_form/#][b]Добавить проект[/b][/url]Разработка игр2 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! Ищем программиста для создания простых игр для детей в [b]ANGULAR[/b] для нашей развивающей платформы. Игр планируется не меньше 30. Игры на внимание, концентрацию, развитие логики. Будем рады если у Вас уже есть ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $5
Ищем художника свободно работающего в программе иллюстратор для отрисовки иллюстраций для детской тетради по ментальной арифметике. Проект долгосрочный.Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт3 года назад