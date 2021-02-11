Ищем художника работающего в программе иллюстратор

Добрый день! Необходимо нарисовать по подобию 6-8 иллюстраций. Вместо авокадо нужно нарисовать капельку. Иллюстрации будут распечатаны как стикеры. Подскажите, сможете ли сделать. И если да, то в какие сроки и какая стоимость будет? Идеи для ...