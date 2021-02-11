Ищем художника работающего в программе иллюстратор

$5
Иллюстрации и РисункиЗакрыт23 заявки951 просмотр
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Ищем художника свободно работающего в программе иллюстратор для отрисовки иллюстраций для детской тетради по ментальной арифметике.

Проект долгосрочный.

3 года назад
Irina_1811
51 годГермания
5 лет в сервисе
Был
3 года назад