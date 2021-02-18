Нарисовать 6-8 наклеек

Добрый день. Нужно нарисовать несколько объектов в той же стилистике, что прикрепленные рисунки (3D-изометрия): - драга, - шахтный (скиповый) ствол, - некоторые виды подземной техники, - транспортерная лента. Всего будет 5-10 картинок, конкретику уточним по мере ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Необходимо нарисовать по подобию 6-8 иллюстраций. Вместо авокадо нужно нарисовать капельку. Иллюстрации будут распечатаны как стикеры. Подскажите, сможете ли сделать. И если да, то в какие сроки и какая стоимость будет?
Идеи для иллюстраций отправляю. Примерный вид капельки и желаемый цвет тоже прикрепляю.
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте нужно от рисовать две картинки по фотографии, что бы в дальнейшем можно было туда добавить свои данные. две стороны одного документа, отдельно вытащить голографическое изображение в pngИллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт3 года назад
Тестовое задание для художника\аниматора для 2d игры в стиле “квест” (point and click adventure) для дальнейшего сотрудничества и создания полноценной игры. [b]Задача коротко: [/b]отрисовать тестовую локацию для жанра квест (point and click adventure) [b]Технические требования: [/b] Объекты и предметы ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
нужно нарисовать визуализацию столов, шкафов в лофт-стиле, разработать модельный ряд с элементами интерьера и экстерьера, максимально приближенных к реальным фотоИллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт3 года назад
Оформить рисунок для рабочего стола, за основу взяв прикрепленный файл. Рисунок по центру на черном фоне. Пояснение к файлу: якорь, на фоне якоря 4 стрелы, на их фоне обрамленные цепью полярная звезда, над ней северное ...Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт3 года назад
- $8
Есть примерное виденье как должен выглядеть логотип. Тема: осветительные приборы.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно будет проиллюстрировать каждое стихотворение в сборнике (в общем счёте выйдет около 70 иллюстраций). Техника исполнения должна быть простой, но сама иллюстрация должна нести в себе смысл иллюстрируемого стихотворения. Размер иллюстраций - от половины страницы ...Иллюстрации и Рисунки36 заявокЗакрыт3 года назад
Что требуется учесть : 1. подложка (на которую наносятся заливки и границы) должна иметь видимый рельеф, но в то же время не мешающий считыванию основной информации (пример- 3й скрин). в качестве основы для подложки могу ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт3 года назад
Нужны рисунки для детской книжки про зубы. 16 страниц, 4 рисунка более сложные (ребенок смотрит в зеркало и считает зубы, кариесные микробы строят в зубе дома) и около 30 меньших рисунков (акула, котик, собака, обезьяна, ...Иллюстрации и Рисунки42 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо быстро и качественно отрисовать в векторе фотографию человека.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад