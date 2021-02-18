Нарисовать 6-8 наклеек

Иллюстрации и РисункиЗавершен29 заявок640 просмотров
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Добрый день! Необходимо нарисовать по подобию 6-8 иллюстраций. Вместо авокадо нужно нарисовать капельку. Иллюстрации будут распечатаны как стикеры. Подскажите, сможете ли сделать. И если да, то в какие сроки и какая стоимость будет?

Идеи для иллюстраций отправляю. Примерный вид капельки и желаемый цвет тоже прикрепляю.

3 года назад
guest_15936039967657
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
NikaMalahova
Вероника 
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 отзыва
3 года назад
$13
3 дня
Нужно было нарисовать стикеры для печати. Вероника сделала работу на 5+. Вся команда довольна. Спасибо большое за работу. Быстрая коммуникация, учтены все правки. Очень приятно было работать)
Заказчик корректно поставил задачу, быстро реагировал на вопросы и предложения, работа с ним была в удовольствие) Благодарю и рекомендую к сотрудничеству!