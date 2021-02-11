От рисовать две картинки по фотографии

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок935 просмотров
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Здравствуйте нужно от рисовать две картинки по фотографии, что бы в дальнейшем можно было туда добавить свои данные. две стороны одного документа, отдельно вытащить голографическое изображение в png

3 года назад
pisalo
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
день назад