Нарисовать несколько изометрических 3D рисунков (вектор)

Иллюстрации и РисункиЗавершен12 заявок657 просмотров
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Добрый день.

Нужно нарисовать несколько объектов в той же стилистике, что прикрепленные рисунки (3D-изометрия):

- драга,

- шахтный (скиповый) ствол,

- некоторые виды подземной техники,

- транспортерная лента.

Всего будет 5-10 картинок, конкретику уточним по мере работы.

Просьба указать примерную цену за ОДНУ картинку.

Работа в период 18-24 февраля.

Срок немного сместился до 10 марта.

Дополнительные пояснения: 3D-модели не нужны. Просто вектор в иллюстраторе.

3 года назад
-IKS-
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
Elzvt
24 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$10
5 дней
Елизавета - молодец. Сделала всё без проблем.
Константин чётко поставил задачу, предоставил референсы, оплата мгновенная, по меркам исполнителя--идеальный заказчик