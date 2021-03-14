Здравствуйте нужно от рисовать две картинки по фотографии, что бы в дальнейшем можно было туда добавить свои данные. две стороны одного документа, отдельно вытащить голографическое изображение в png
Нарисовать несколько изометрических 3D рисунков (вектор)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно нарисовать несколько объектов в той же стилистике, что прикрепленные рисунки (3D-изометрия):
- драга,
- шахтный (скиповый) ствол,
- некоторые виды подземной техники,
- транспортерная лента.
Всего будет 5-10 картинок, конкретику уточним по мере работы.
Просьба указать примерную цену за ОДНУ картинку.
Работа в период 18-24 февраля.
Срок немного сместился до 10 марта.
Дополнительные пояснения: 3D-модели не нужны. Просто вектор в иллюстраторе.
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