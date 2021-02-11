Создать креативы, продвижение инста

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок576 просмотров
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Здравствуйте, нужно создать актуальные продающие креативы на следующие услуги:

Ботокс, контурная пластика, филлеры, нитевой лифтинг, биоревитализация, криолиполиз, лазерная эпиляция, лазерное омоложение, LPG.

Слайдшоу, видео или просто пост, главное что бы клиент без компромиссно оставил заявку, нужна супер сочная картинка, текст не важно главное что бы максимально круто цепляло именно под эти услуги

3 года назад
pisalo
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
день назад