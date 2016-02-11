Irshik

Ирина Irshik

 
34 годаУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Лого

    $2

    Ч\б логотип. Ориентироваться на рисунки ручкой. Стиль текста похож как на скринах чужих логотипов.  НО не должен быть детский рисунок. Скорее игривый. но как рисунки для взрослых. Без пошлости :) - лого должно вмещаться в 2см на ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка одностраничного сайта + адаптивность (разные разрешения)

    Был сайт http://salespeople.com.ua/ Новый дизайн [url=https://drive.google.com/folderview?id=0B9IEc8V71KZ2cXF4WG0yRl80Qmc&amp;usp=sharing]тут[/url]: Верстка с адаптацией под мобильные есть [url=https://drive.google.com/open?id=0B9IEc8V71KZ2UC0ydlVkUnR0TkE]тут[/url]: Необходимо: Подверстать старую верстку под новый дизайн Прошлый верстальщик, к сожалению, недоступен, но оценил работу другого человека в 8-12 часов (учитывая, что старая адаптивная верстка доступна). ПОЛНОЕ ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн одностраничного сайта + блог

    Здравствуйте, Нужен дизайн сайта. Затем верстка и коддинг. Начнем с оценки и разработки дизайна :) Вся информация тут https://docs.google.com/document/d/1EX66JnQJh9aF0yUBdCr9o2y3dEZrxw8de4MN-iG6r20/edit?usp=sharing Буду рада ответить на вопросы. [b]п.с. просто сообщения "я могу, вот портфолио" - не принимаю. Давайт[/b][b]е конкретику о стоимости или ...

    Дизайн сайтаМокап
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Одностраничный сайт или WordPress тема (дизайн+верстка+коддинг)

    Привет, Ниже прикреплены три скрина одностраничного сайта. Их три,но это все ОДНА страница.[b] Если аргументируете почему легче все это запилить на ВП - буду рада обсудить.[/b] [b]Укажите в письме вы будете делать ОДНОСТРАНИЧНЫЙ сайт или лучше использовать ...

    WordPressСайт на WordPressМокап
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка одностраничного сайта.

    Всем привет. PSD и ТЗ предоставлю после выбора топ 5 кандидатов. Я работаю в айти уже несколько лет и понимаю примерное время на выполнение такой работы. Бюджет маленький, поэтому буду выбирать по цене.

    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Лого
Все отлично, оплата сразу, рекомендую.
Первый дизайнер, который сразу сделал как я просила без своих добавок "я так вижу" :) Очень удивленна и довольна. До него логотип делал вроде бы опытный человек, но сделал гораздо хуже. Евгений молодец и работать с ним одно удовольствие!
Ответный отзыв
stas_goshovsky
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Верстка одностраничного сайта + адаптивность (разные разрешения)
Ирина - отличный заказчик. Имеет чёткое понимание того, что должно получиться, постоянно на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Стас - моя вторая удача на этом сайте. Он знает свое дело и выполняет работу качественно. Особенно порадовала скорость разработки мобильной верстки! Рекомендую всем сотрудничество с ним.
Ответный отзыв
toxichek
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
28 отзывов(-1)
$40
10 баллов
7 лет назад
Дизайн одностраничного сайта + блог
Отличный заказчик, тз есть, макет сайта есть, все понравилось, человек приятный, вежливый. ОПЛАТА СРАЗУ! :) Люди, берите заказы у Ирины с радостью! :)
Дизайнер классный. Что самое главное - вникает в работу. Даже грамотические ошибки в тексте кое-где сам исправлял. Прошлый мой опыт работы с дизайнером через weblancer полностью другой - человек вообще не понимал даже в чем задача будущего сайта. Вежливый, внимательный, качественно делает, ВОВРЕМЯ, знает новинки и тренды - очень довольна!
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