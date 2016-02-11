Ч\б логотип. Ориентироваться на рисунки ручкой. Стиль текста похож как на скринах чужих логотипов. НО не должен быть детский рисунок. Скорее игривый. но как рисунки для взрослых. Без пошлости :) - лого должно вмещаться в 2см на ...
- $2Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Был сайт http://salespeople.com.ua/ Новый дизайн [url=https://drive.google.com/folderview?id=0B9IEc8V71KZ2cXF4WG0yRl80Qmc&usp=sharing]тут[/url]: Верстка с адаптацией под мобильные есть [url=https://drive.google.com/open?id=0B9IEc8V71KZ2UC0ydlVkUnR0TkE]тут[/url]: Необходимо: Подверстать старую верстку под новый дизайн Прошлый верстальщик, к сожалению, недоступен, но оценил работу другого человека в 8-12 часов (учитывая, что старая адаптивная верстка доступна). ПОЛНОЕ ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте, Нужен дизайн сайта. Затем верстка и коддинг. Начнем с оценки и разработки дизайна :) Вся информация тут https://docs.google.com/document/d/1EX66JnQJh9aF0yUBdCr9o2y3dEZrxw8de4MN-iG6r20/edit?usp=sharing Буду рада ответить на вопросы. [b]п.с. просто сообщения "я могу, вот портфолио" - не принимаю. Давайт[/b][b]е конкретику о стоимости или ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Привет, Ниже прикреплены три скрина одностраничного сайта. Их три,но это все ОДНА страница.[b] Если аргументируете почему легче все это запилить на ВП - буду рада обсудить.[/b] [b]Укажите в письме вы будете делать ОДНОСТРАНИЧНЫЙ сайт или лучше использовать ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет. PSD и ТЗ предоставлю после выбора топ 5 кандидатов. Я работаю в айти уже несколько лет и понимаю примерное время на выполнение такой работы. Бюджет маленький, поэтому буду выбирать по цене.HTML-верстка30 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем привет, В атаче мокапы. Дизайн мобильный. Справа плавающая кнопка "задать вопрос" (на мокапе зеленый блок). Спрашивайте что непонятно. Всем спасибо :)Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт8 лет назад