Отличные знания HTML и CSS, SASS (w3c-валидная, div-ная,адаптивная,верстка писем,табличная, кроссбраузерная и семантичная верстка).
Грамотная нарезка макетов с помощью Photoshop.
Figma
JavaScript (jQuery).
Опыт работы в команде веб-разработчиков.
Портфолио предоставляется по требованию (выполненных работ более 100).
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
11 лет назад
Юлия показала себя, как хороший специалист Верстку выполнила быстро , валидно и качественно При наличии заказов, будем сотрудничать :)
Ответный отзыв
Спасибо Павел, работать с вами было приятно! Жду новых предложений)
HTML-верстка
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
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