Iuliia1986

Юлия Ярошенко Iuliia1986

 
37 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Отличные знания HTML и CSS, SASS (w3c-валидная, div-ная,адаптивная,верстка писем,табличная, кроссбраузерная и семантичная верстка).

Грамотная нарезка макетов с помощью Photoshop.

Figma

JavaScript (jQuery).

Опыт работы в команде веб-разработчиков.

Портфолио предоставляется по требованию (выполненных работ более 100).

JavascriptHTMLCSSFigmajQuerySASSPhotoshop
Отзывы заказчиков
mbfshtil
Павел 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Верстка макета neitral-14.jpg
Юлия показала себя, как хороший специалист Верстку выполнила быстро , валидно и качественно При наличии заказов, будем сотрудничать :)
Спасибо Павел, работать с вами было приятно! Жду новых предложений)
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
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