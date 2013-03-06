$100
Сайт-визитка СТО "под ключ". Несколько страниц: описание, несколько красивых фото, прайс, карта проезда (яндекс, гугл). Домен - наш. Хостинг - Ваши предложения. Время выполнение +\- неделя.
Сайты «под ключ»41 заявка
Закрыт
12 лет назад
Сайт-визитка СТО "под ключ". Несколько страниц: описание, несколько красивых фото, прайс, карта проезда (яндекс, гугл). Домен - наш. Хостинг - Ваши предложения. Время выполнение +\- неделя.
Создание интернет-магазин по автозапчастям "под ключ", предпочтительно на VamShope с TecDoc и 1С. Функционал (приблизительно): Модуль регистрации и профайл Управление заказами и корзиной Финансовый модуль пользователя ...
Из каталогов вытащить прайс лист: http://autotechnics.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=80 http://www.intercars.com.ua/#/ajax_str.php?id=32 Прайс лист нужен в csv или exel…