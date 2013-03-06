JJC

Сергей JJC

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт-визитка СТО

    $100

    Сайт-визитка СТО "под ключ". Несколько страниц: описание, несколько красивых фото, прайс, карта проезда (яндекс, гугл). Домен - наш. Хостинг - Ваши предложения. Время выполнение +\- неделя.

    Сайты «под ключ»41 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание интернет-магазина по автозапчастям

    Создание интернет-магазин по автозапчастям "под ключ", предпочтительно на VamShope с TecDoc и 1С. Функционал (приблизительно): Модуль регистрации и профайл Управление заказами и корзиной Финансовый модуль пользователя ...

    Настройка почты
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать прайс-лист компаний

    Из каталогов вытащить прайс лист: http://autotechnics.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=79&amp;Itemid=80 http://www.intercars.com.ua/#/ajax_str.php?id=32 Прайс лист нужен в csv или exel…

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад