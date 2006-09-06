Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$500
10 баллов
17 лет назад
Настоящий специалист, знает свое дело. Ответственный подход к работе и даже чтобы успеть по срокам работал ночью. Было очень приятно работать и рекомендую. КЛАСС!
$100
10 баллов
17 лет назад
проявил себя грамотным специалистом в требуемой области, рекомендую
Ответный отзыв
Четко поставленное ТЗ. Оплата в срок. Один позитив. Очень был бы рад сотрудничать вновь. Рекомендую
$0
9 баллов
17 лет назад
Работа выполнена в оговоренный срок и качественно. В процессе работы над проектом получил моральное удовлетворение от общения с коллегой, "увидел" его огромный багаж знаний и опыта. В ходе работы пришлось вносить небольшие коррективы в ТЗ, что было принято исполнителем без оговорок. Оплата проекта была выполнена с небольшим премированием (за оперативность и доработки "сверх" ТЗ). Планирую обращаться к данному исполнителю в будущем и другим рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Своевременная оплата, четкое ТЗ, нормальное общение . Рекомендую сотрудничать