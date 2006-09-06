Работа выполнена в оговоренный срок и качественно. В процессе работы над проектом получил моральное удовлетворение от общения с коллегой, "увидел" его огромный багаж знаний и опыта. В ходе работы пришлось вносить небольшие коррективы в ТЗ, что было принято исполнителем без оговорок. Оплата проекта была выполнена с небольшим премированием (за оперативность и доработки "сверх" ТЗ). Планирую обращаться к данному исполнителю в будущем и другим рекомендую.