JKEL

Гость JKEL

 
40 лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
brunswick
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$150
10 баллов
17 лет назад
Программа для работы с SQL базой (большой)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
pseurope
40 летВеликобритания
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$500
10 баллов
17 лет назад
Загрузчика файлов на Java Applet
Настоящий специалист, знает свое дело. Ответственный подход к работе и даже чтобы успеть по срокам работал ночью. Было очень приятно работать и рекомендую. КЛАСС!
alexeywl
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Написать класс на c#
проявил себя грамотным специалистом в требуемой области, рекомендую
Четко поставленное ТЗ. Оплата в срок. Один позитив. Очень был бы рад сотрудничать вновь. Рекомендую
Ответный отзыв
SeredaOM
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$0
9 баллов
17 лет назад
Обработка xls-файла, сбор данных с интернет-сайта
Работа выполнена в оговоренный срок и качественно. В процессе работы над проектом получил моральное удовлетворение от общения с коллегой, "увидел" его огромный багаж знаний и опыта. В ходе работы пришлось вносить небольшие коррективы в ТЗ, что было принято исполнителем без оговорок. Оплата проекта была выполнена с небольшим премированием (за оперативность и доработки "сверх" ТЗ). Планирую обращаться к данному исполнителю в будущем и другим рекомендую.
Хороший заказчик. Своевременная оплата, четкое ТЗ, нормальное общение . Рекомендую сотрудничать
Ответный отзыв