Для онлайн игры (http://vfm-elita.com/) необходимо реализовать следующий набор страниц (форм): • Отправка состава: формирование заявки на футбольный матч (выбор игроков из списка доступных на матч, определение позиций и задач игроков, определение установок и задач команде, определение замен); • Управление ...
- $500Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Кусок кода, написанный в html, нужно представить в div+css (обеспечить идентичность поддержки IE, Mozilla Firefox). Исходный текст прицеплен в org.zip (после распаковки org.html и org.css). Кто может сделать это "до вечера" пишите (можно в приват): - css-код, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $500
Нужно обеспечить возможность вывода он-лайн картинки с вэб-камеры на экран монитора. +модуль, обеспечения передачи картинки (также он-лайн) через интернет. В роли сервера будет выступать драйвер вэб-камеры, в роли клиента - программа у юзера. Дополнительные детали заинтересовавшимся лично.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходим тулбар для ИЕ на native C++, написанный под 7ю студию (VS.NET 2003). Допускается использование ATL,WTL, MFC, STL. Остальное - по согласованию В тулбаре должна быть кнопка, по нажатию на которую отображается "HelloWorld". Требуются исходники, руководство по ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Необходим код (желательно на С++, но можно и на других языках), который для заданного набора vob-файлов, представляющих видео-фильм, создаёт корректный набор IFO-файлов.Прочее6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо написать программу. 1. Тип программы - консольное приложение, язык программирования C#, версия .NET - можно 2.0, ОС - WinXP и "выше" 2. Параметры командной строки через пробел (обеспечить проверку валидности): - целое число - ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Для сайта http://vfm.1gb.ru разработан новый дизайн. Рабочие образцы здесь: http://vfm.1gb.ru/design/1024/index.html http://vfm.1gb.ru/design/max/table.html Цель: интегрировать новый дизайн на сайт с возможностью выбора пользователем дизайна из списка. Задача: 1. разработать (предложить из существующих) движок, на котором можно реализовать оформление разных наборов дизайна. 2. для ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад