SeredaOM

Александр Середа SeredaOM

 
44 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка Silverlight-страничек

    $500

    Для онлайн игры (http://vfm-elita.com/) необходимо реализовать следующий набор страниц (форм): • Отправка состава: формирование заявки на футбольный матч (выбор игроков из списка доступных на матч, определение позиций и задач игроков, определение установок и задач команде, определение замен); • Управление ...

    HTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Css-верстка готового html-кода

    Кусок кода, написанный в html, нужно представить в div+css (обеспечить идентичность поддержки IE, Mozilla Firefox). Исходный текст прицеплен в org.zip (после распаковки org.html и org.css). Кто может сделать это "до вечера" пишите (можно в приват): - css-код, ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Универсальный драйвер для вэб-камер

    $500

    Нужно обеспечить возможность вывода он-лайн картинки с вэб-камеры на экран монитора. +модуль, обеспечения передачи картинки (также он-лайн) через интернет. В роли сервера будет выступать драйвер вэб-камеры, в роли клиента - программа у юзера. Дополнительные детали заинтересовавшимся лично.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Тулбар для ИЕ

    $50

    Необходим тулбар для ИЕ на native C++, написанный под 7ю студию (VS.NET 2003). Допускается использование ATL,WTL, MFC, STL. Остальное - по согласованию В тулбаре должна быть кнопка, по нажатию на которую отображается "HelloWorld". Требуются исходники, руководство по ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание ДВД-медиа диска

    Необходим код (желательно на С++, но можно и на других языках), который для заданного набора vob-файлов, представляющих видео-фильм, создаёт корректный набор IFO-файлов.

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Обработка xls-файла, сбор данных с интернет-сайта

    $50

    Необходимо написать программу. 1. Тип программы - консольное приложение, язык программирования C#, версия .NET - можно 2.0, ОС - WinXP и "выше" 2. Параметры командной строки через пробел (обеспечить проверку валидности): - целое число - ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Виртуальный футбольный менеджер "Элита"

    $50

    Для сайта http://vfm.1gb.ru разработан новый дизайн. Рабочие образцы здесь: http://vfm.1gb.ru/design/1024/index.html http://vfm.1gb.ru/design/max/table.html Цель: интегрировать новый дизайн на сайт с возможностью выбора пользователем дизайна из списка. Задача: 1. разработать (предложить из существующих) движок, на котором можно реализовать оформление разных наборов дизайна. 2. для ...

    HTMLCSS
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
dslebedev
Сергей 
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
$190
10 баллов
16 лет назад
Css-верстка готового html-кода
Все отлично, работа принята, деньги сразу. Рекомендую.
Отличная работа за минимальный срок! Жаль, что не обратился к этому исполнителю сразу же, а пытался работать с другими.
Ответный отзыв
JKEL
40 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Обработка xls-файла, сбор данных с интернет-сайта
Хороший заказчик. Своевременная оплата, четкое ТЗ, нормальное общение . Рекомендую сотрудничать
Работа выполнена в оговоренный срок и качественно. В процессе работы над проектом получил моральное удовлетворение от общения с коллегой, "увидел" его огромный багаж знаний и опыта. В ходе работы пришлось вносить небольшие коррективы в ТЗ, что было принято исполнителем без оговорок. Оплата проекта была выполнена с небольшим премированием (за оперативность и доработки "сверх" ТЗ). Планирую обращаться к данному исполнителю в будущем и другим рекомендую.
Ответный отзыв