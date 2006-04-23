alexeywl

Гость alexeywl

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Проекты на ASP.NET

    Куплю готовые сайты/проекты/приложения с исходным кодом на ASP.NET. Создание проекта с нуля и проекты без исходников не требуются. Рассмотрю варианты, возможно финансирование перспективной идеи. Форумы и магазины - это чересчур банально. Спасибо.

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвинуть сайт в google

    В google.de (нем.) по слову "immobilien" в нем. выдаче (?hl=de), т.е. здесь http://www.google.de/search?hl=de&amp;q=immobilien Сайту год, PR4, ссылок в индексе: 1 (link:url), страниц в индексе: 16100 (site:url), URL по требованию. оплата только после выполнения взятых обязательств - либо ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Веб-контролы c AJAX, C#, SQL Server

    Вкраце - для готового приложения требуется создать две функции создания и отслеживания задач. В качестве аналога приведен пример с другого сайта и от соискателя требуется его продублировать на C# (желательно .Net 2.0) в виде web ...

    Ajax
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Веб-контролы c AJAX, C#, SQL Server

    Вкраце - для готового приложения требуется создать две функции создания и отслеживания задач. В качестве аналога приведен пример с другого сайта и от соискателя требуется его продублировать на C# (желательно .Net 2.0) в виде web ...

    Ajax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Лучшее название сайта

    $10

    Требуется найти свободное доменное имя второго уровня в зоне .com (www.имя.com) для будущего сайта предлагающего уже готовые веб-приложения различного назначения, а так же веб-разработку, НО не сайты и НЕ веб-дизайн. Сфера деятельности лучше всего ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переписать код из С в PHP (1 скрипт)

    $10

    Код во вложении, требуется сделать 1 скрипт на PHP, который будет делать ту же самую работу. Доступа к БД не даю. Оплата после проверки мной присланного скрипта на моем сервере. Работы там на полчаса, — ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • PHP-cкрипт для генерации баннера

    нужен PHP-cкрипт для генерации баннера 468x60 (пример в аттаче) скрипт должен скачивать с удаленного сайта http:// мойсайт /text.txt текстовый файл содержащий 1-3 текстовых строки и полученный текст размещать поверх подложки (в формате gif или jpeg) как ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Баннер 800x90, недвижимость

    срочно нужен баннер 800x90, тема недвижимость, для рекламы сайта www .realty35 .ru если будет флэш, ссылка та же оплата wm - сразу ***после*** показа готового баннера баннер нужен быстро, поэтому можете прислать хотя бы уменьшенный вариант чтобы ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Написать класс на c#

    Требуется написать новый класс на c# .NET 2.0 для работающей метапоисковой системы, полностью задание будет выслано дополнительно. Желающий должен знать HttpWebRequest, Regex. Бюджет обговорим после получения задания.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Редизайн сайта

    Требуется дизайн первой страницы сайта http://wobla.ru. Это региональный сайт - информация, общение; аудитория - молодежь, бизнес. Если потребуется, разрешается изменить ширину страницы, изменить расположение, формат, размер объектов на странице, добавить (из существующего контента сайта), убрать ...

    Дизайн сайтаHTMLРедизайн сайта
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написать класс на c#

    Требуется написать новый класс на c# .NET 2.0 для работающей метапоисковой системы, полностью задание будет выслано дополнительно. Желающий должен знать HttpWebRequest, Regex. Бюджет обговорим после получения задания.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт про недвижимость

    требуется разработка сайта про недвижимость, копия www aluguetemporada.com.br принцип работы - пользователи регистрируются, после проверки данных админом, они могут добавлять объявления о недвижимости. срок показа объявления ограничен типом аккаунта пользователя. в приведенном примере это зависит ...

    Веб-программирование40 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Настраиваемый флэш-баннер

    Баннер 468x60 (для раздела новостей) который сможет считывать случайную новость из XML. XML желательно с другого домена. Бакграунд должен настраиваться "внешней" картинкой. Т.е. если для смены фона потребуется сменить JPG или GIF (как удобнее) файл. ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Доработка веб-приложения (форум) ASP.NET

    Требуется доработка форума http://relib.com/forums/ 1. Сделать форму регистрации пользователя с активацией после проверки емайла и защитой от автомат. регистраций. 2. Сделать форму редактирования профиля (если изменен емайл - то активировать профиль только после проверки). В профиле ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Tutankhamun
Игорь 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
17 лет назад
Переписать код из С в PHP (1 скрипт)
Хороший заказчик. Точное задание. Быстрая оплата.
Все, что требовалось, было быстро выполнено, рекомендую.
Ответный отзыв
site_creators
Александр 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
32 отзыва(-4)
$20
10 баллов
17 лет назад
PHP-cкрипт для генерации баннера
С одной стороны тяжело работать с умными заказчиками, которые разбираются как в программировании так и в дизайне, но с другой стороны все же приятно что заказчики точно знают что хотят получить в итоге...
рекомендую за стремление к цели
Ответный отзыв
JKEL
40 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Написать класс на c#
Четко поставленное ТЗ. Оплата в срок. Один позитив. Очень был бы рад сотрудничать вновь. Рекомендую
проявил себя грамотным специалистом в требуемой области, рекомендую
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