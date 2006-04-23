В google.de (нем.) по слову "immobilien" в нем. выдаче (?hl=de), т.е. здесь http://www.google.de/search?hl=de&q=immobilien Сайту год, PR4, ссылок в индексе: 1 (link:url), страниц в индексе: 16100 (site:url), URL по требованию. оплата только после выполнения взятых обязательств - либо ...