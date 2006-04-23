Куплю готовые сайты/проекты/приложения с исходным кодом на ASP.NET. Создание проекта с нуля и проекты без исходников не требуются. Рассмотрю варианты, возможно финансирование перспективной идеи. Форумы и магазины - это чересчур банально. Спасибо.
- Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужно создать базу данных предприятий (импорт-экспорт) из РоссииПоиск информации10 заявокЗакрыт15 лет назад
Найти возможные дыры в сайте на php. Сервер Linux Apache/2.0.54 (Unix) mod_ssl/2.0.54 OpenSSL/0.9.7e mod_jk/1.2.22 PHP/5.2.3 Адрес сообщу в приватеТестирование ПО5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен PSD-файл изображения, пример которого прикреплен. Нужен только фон с разводом и полосами поверху, текста, колец и иконок не требуется.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен17 лет назад
В google.de (нем.) по слову "immobilien" в нем. выдаче (?hl=de), т.е. здесь http://www.google.de/search?hl=de&q=immobilien Сайту год, PR4, ссылок в индексе: 1 (link:url), страниц в индексе: 16100 (site:url), URL по требованию. оплата только после выполнения взятых обязательств - либо ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт17 лет назад
Вкраце - для готового приложения требуется создать две функции создания и отслеживания задач. В качестве аналога приведен пример с другого сайта и от соискателя требуется его продублировать на C# (желательно .Net 2.0) в виде web ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Вкраце - для готового приложения требуется создать две функции создания и отслеживания задач. В качестве аналога приведен пример с другого сайта и от соискателя требуется его продублировать на C# (желательно .Net 2.0) в виде web ...Закрыт17 лет назад
- $10
Требуется найти свободное доменное имя второго уровня в зоне .com (www.имя.com) для будущего сайта предлагающего уже готовые веб-приложения различного назначения, а так же веб-разработку, НО не сайты и НЕ веб-дизайн. Сфера деятельности лучше всего ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Код во вложении, требуется сделать 1 скрипт на PHP, который будет делать ту же самую работу. Доступа к БД не даю. Оплата после проверки мной присланного скрипта на моем сервере. Работы там на полчаса, — ...Завершен17 лет назад
Написать класс на C# для работы с gbase, должен уметь вставлять нужный текст через API производителя. Информация о работе на сайте. От вас сроки, оплатаЗакрыт17 лет назад
нужен PHP-cкрипт для генерации баннера 468x60 (пример в аттаче) скрипт должен скачивать с удаленного сайта http:// мойсайт /text.txt текстовый файл содержащий 1-3 текстовых строки и полученный текст размещать поверх подложки (в формате gif или jpeg) как ...Завершен17 лет назад
срочно нужен баннер 800x90, тема недвижимость, для рекламы сайта www .realty35 .ru если будет флэш, ссылка та же оплата wm - сразу ***после*** показа готового баннера баннер нужен быстро, поэтому можете прислать хотя бы уменьшенный вариант чтобы ...Баннеры1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется написать новый класс на c# .NET 2.0 для работающей метапоисковой системы, полностью задание будет выслано дополнительно. Желающий должен знать HttpWebRequest, Regex. Бюджет обговорим после получения задания.Завершен17 лет назад
Требуется дизайн первой страницы сайта http://wobla.ru. Это региональный сайт - информация, общение; аудитория - молодежь, бизнес. Если потребуется, разрешается изменить ширину страницы, изменить расположение, формат, размер объектов на странице, добавить (из существующего контента сайта), убрать ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется написать новый класс на c# .NET 2.0 для работающей метапоисковой системы, полностью задание будет выслано дополнительно. Желающий должен знать HttpWebRequest, Regex. Бюджет обговорим после получения задания.Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
требуется разработка сайта про недвижимость, копия www aluguetemporada.com.br принцип работы - пользователи регистрируются, после проверки данных админом, они могут добавлять объявления о недвижимости. срок показа объявления ограничен типом аккаунта пользователя. в приведенном примере это зависит ...Веб-программирование40 заявокЗакрыт17 лет назад
сайт wobla.ru слово Вологда сейчас сайт в десяткеПоисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт17 лет назад
Баннер 468x60 (для раздела новостей) который сможет считывать случайную новость из XML. XML желательно с другого домена. Бакграунд должен настраиваться "внешней" картинкой. Т.е. если для смены фона потребуется сменить JPG или GIF (как удобнее) файл. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт18 лет назад
В google.de по слову immobilien. URL по требованию.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт18 лет назад
Требуется доработка форума http://relib.com/forums/ 1. Сделать форму регистрации пользователя с активацией после проверки емайла и защитой от автомат. регистраций. 2. Сделать форму редактирования профиля (если изменен емайл - то активировать профиль только после проверки). В профиле ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт18 лет назад