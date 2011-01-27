Рерайт статей для http://lifestyle.kh.ua
Копирайтинг1 исполнитель
Завершен
13 лет назад
Рерайт статей для http://lifestyle.kh.ua
Оптимизация сайта http://lifestyle.kh.ua
Написать на основании сайта несколько текстов отвечающих на вопросы: 1. Что мы умеем? 2. Почему стоит заказывать у нас? 3. Индивидуальный и комплексный подход к каждому клиенту. + 7 причин выбирать нас: причина - описание. Тексты должны быть интересны, информативны ...
Требуется написать заголовок и продающий текст для главной страницы. Объем ~2,5 - 3 тыс. Уникальность текста, соответствие тематике обязательны! Портфолио! Адрес сайта: http://lifestyle.kh.ua