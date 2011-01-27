JVector

Виктор Шаповалов JVector

 
34 годаУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Forestov
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$250
9 баллов
8 лет назад
Приватный проект для Гумена Александра (Forestov)
Сотрудничество понравилось. Все в сроки без нареканий.
Благодаря рекомендациям Александра 35 из 40 запросов вылезли в ТОР10 из них 26 в ТОР5, запросы различной частотности, регион Украина, Google. (адрес сайта: http://lifestyle.kh.ua/category/vitragi/) В процессе работы терпеливо и грамотно отвечал на все вопросы, исправлял ошибки. Не первый опыт работы с SEO оптимизаторами, Александр действительно адекватный, каких сейчас мало. Рекомендую!
Ответный отзыв
olga81
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Краско Ольга (olga81)
Идеальный заказчик. Четкое тз, 100% предоплата. Не работа, а мечта))
Благодаря грамотности Ольги как специалиста 20 из 27 семи запросов попали в ТОП10, из них 13 в ТОП5. (http://lifestyle.kh.ua категория "роспись стен") Кроме как добавления текста других работ на сайте не проводилось. Продолжаю работать с Ольгой по другим категориям. Тексты пишутся быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Текст на основании сайта
Виктор хороший заказчик. Четкое ТЗ, помощь, консультации. Оплата без проблем. Рекомендую.
Качественно и бысто справилась с весьма не простым заданием, где надо было не просто написать текст, а проанализировав тематику сайта составить грамотное описание руководствуясь целевой аудиторией сайта. Рекомендую!
Ответный отзыв