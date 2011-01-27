Написать на основании сайта несколько текстов отвечающих на вопросы: 1. Что мы умеем? 2. Почему стоит заказывать у нас? 3. Индивидуальный и комплексный подход к каждому клиенту. + 7 причин выбирать нас: причина - описание. Тексты должны быть интересны, информативны ...