James_Connor

Использую тему, в которой есть эта существенная недоработка. Посмотреть можно по ссылке: http://testero.esy.es/footertest/ Так, как этот сайт используется как тестовый, вашу работу мне нужно будет перенести на основной. То есть каждую правку в css или php файлах вам нужно ...
- $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
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Нужно переписать код анимации из Action Script в Action Script 3, чтобы работало так же. Не важно, напишите ли вы код в кадре, как в исходнике, или же вынесете код в класс, вне fla, на ...Анимация2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
По ссылке http://j-logan.com/ располагается сайт на движке WordPress, со шаблоном Hiero (слегка подредактированным в коде). К движку подключен плагин qTranslate, позволяющий переключать сайт с английского на русский вручную. Или определять язык браузера, автоматически запуская сайт ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужна наиболее приближенная копия к редактору, расположенного ниже по ссылке: http://builder.cheezburger.com/FlashBuilder/Comixed С последующей интеграцией в код сайта. Необязательно один-в-один. Но функционал и соотношение размеров, что предоставляет данная программа, требуются именно такие. Данную программу требуется написать неважно на чем, главное, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад