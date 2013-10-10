James_Connor

Илья James_Connor

 
36 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Прижать футер к низу, в теме Wordpress

    $10

    Использую тему, в которой есть эта существенная недоработка. Посмотреть можно по ссылке: http://testero.esy.es/footertest/ Так, как этот сайт используется как тестовый, вашу работу мне нужно будет перенести на основной. То есть каждую правку в css или php файлах вам нужно ...

    PHPWordPressCSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевести код Flash-анимации из AS в AS3

    $5

    Нужно переписать код анимации из Action Script в Action Script 3, чтобы работало так же. Не важно, напишите ли вы код в кадре, как в исходнике, или же вынесете код в класс, вне fla, на ...

    Flash
    Анимация2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интегрирование шрифта в шаблон WordPress

    $30

    По ссылке http://j-logan.com/ располагается сайт на движке WordPress, со шаблоном Hiero (слегка подредактированным в коде). К движку подключен плагин qTranslate, позволяющий переключать сайт с английского на русский вручную. Или определять язык браузера, автоматически запуская сайт ...

    WordPressВерстка шаблона
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание редактора комикса

    Нужна наиболее приближенная копия к редактору, расположенного ниже по ссылке: http://builder.cheezburger.com/FlashBuilder/Comixed С последующей интеграцией в код сайта. Необязательно один-в-один. Но функционал и соотношение размеров, что предоставляет данная программа, требуются именно такие. Данную программу требуется написать неважно на чем, главное, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
maximentuss
Максим 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Прижать футер к низу, в теме Wordpress
У меня были проблемы с получением оплаты, но Илья предложил альтернативный вариант, за что ему спасибо. Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Отличный исполнитель, дело свое знает. Рекомендую.
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booby
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
98 отзывов(-2)
$30
10 баллов
10 лет назад
Интегрирование шрифта в шаблон WordPress
Отличный заказчик, старался помочь и найти решение по сложным вопросам. Никаких проблем с оплатой!
Работу выполнил отлично! С усердием взялся за дело и, не смотря на то, что ситуация оказалась нестандартной - обошел все кочки, появившиеся в процессе. Советую.
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