James_Connor

Использую тему, в которой есть эта существенная недоработка. Посмотреть можно по ссылке: http://testero.esy.es/footertest/ Так, как этот сайт используется как тестовый, вашу работу мне нужно будет перенести на основной. То есть каждую правку в css или php файлах вам нужно ...