JeRiK0

Евгений Голов JeRiK0

 
31 годРоссия/Сызрань
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Супер Работник! Выполню любую работу!

Уверенный пользователь интернета) Я могу многое рассказать про себя, но портфолио это старый век! Если вам нужен хороший сотрудник, то ВЫ ЕГО НАШЛИ!!!!

  • Нужно разместить небольшой пост про заработок на 30-50 Форумах

    $5

    Нужно разместить небольшой пост про заработок на 30-50 Форумах, текст можете придумать сами, форумы должны быть тематическими, не заброшенными, живыми! Текст может быть любой, либо могу предоставить сам. Нужно прорекламировать сайт http://hosting-biz.ru это подписная страница на ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен художник, что бы нарисовать персонажа

    $3

    Приветствую, нужен художник что бы нарисовать одного персонажа, что и как рисовать через личные сообщения, так же возможно дальнейшее сотрудничество, так как имеется ютуб канал. Цена за рисованного персонажа 200 рублей, если вы согласны, оставляйте ...

    Иллюстрации и Рисунки41 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать РК в Яд

    $30

    Нужно создать рекламную компанию по товару, очень грамотно. С бюджетом для начала даю только аванс, жду запуска, и смотрю на конверсию, если все хорошо, плачу остальную сумму. Товар такой http://autoskaner.true-gooods.ru/?ref=48425&amp;lnk=936770 Извиняюсь за реф.

    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад