Приветствую, нужен художник что бы нарисовать одного персонажа, что и как рисовать через личные сообщения, так же возможно дальнейшее сотрудничество, так как имеется ютуб канал. Цена за рисованного персонажа 200 рублей, если вы согласны, оставляйте ...