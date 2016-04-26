Нужно разместить небольшой пост про заработок на 30-50 Форумах, текст можете придумать сами, форумы должны быть тематическими, не заброшенными, живыми! Текст может быть любой, либо могу предоставить сам. Нужно прорекламировать сайт http://hosting-biz.ru это подписная страница на ...
Уверенный пользователь интернета) Я могу многое рассказать про себя, но портфолио это старый век! Если вам нужен хороший сотрудник, то ВЫ ЕГО НАШЛИ!!!!
- $5Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $3
Приветствую, нужен художник что бы нарисовать одного персонажа, что и как рисовать через личные сообщения, так же возможно дальнейшее сотрудничество, так как имеется ютуб канал. Цена за рисованного персонажа 200 рублей, если вы согласны, оставляйте ...Иллюстрации и Рисунки41 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $30
Нужно создать рекламную компанию по товару, очень грамотно. С бюджетом для начала даю только аванс, жду запуска, и смотрю на конверсию, если все хорошо, плачу остальную сумму. Товар такой http://autoskaner.true-gooods.ru/?ref=48425&lnk=936770 Извиняюсь за реф.Контекстная реклама7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Нужно создать Landing page по подобию данного сайта http://q-link.ru/ все вопросы в личных сообщениях.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт8 лет назад