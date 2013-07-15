Системный администратор

Администрирование рабочих станций на платформе Microsoft Windows 98/2000/2003/XP/Vista/7. Опыт администрирования серверов на базе windows 2003 server установка настройка и администрирование. Опыт управления распределенной инфраструктурой на базе MS Windows 2003 server (Acrive Directory‚ DNS‚ DHCP). Хорошее знание железа. Знание сетевых протоколов. Прокладка сети. Знание 1С на уровне установки и администрирования. Пунктуален и аккуратен, очень ответственный.

Создание и поддержка сайтов на готовых порталах (Joomla,Dle,Webasyst и пр.) Свои проекты - http://L2Store.ru www.elconte.ru . Помощь в развитие интернет магазинов - www.timlight.ru , www.trueaudio.ru