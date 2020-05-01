Web-дизайнер\Иллюстратор
Предоставляю услуги:
- Создание Web-дизайна
- Айдентика (фирменный стиль).
- Дизайн упаковки.
- Разработка логотипа.
- Рекламный дизайн.
- Дизайн для социальных сетей.
- Cоздание визиток
- Создание web-иконок
- Создание иллюстрации
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma.
Концепты предоставляю нарисованые карандашом.
Мой dribbble - https://dribbble.com/JerryMou
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Веб-дизайн86 просмотров
- Веб-дизайн93 просмотра
- Рисую иллюстрации105 просмотров
- Рисую иллюстрации101 просмотр