JerryMou

Екатерина JerryMou

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Web-дизайнер\Иллюстратор

Предоставляю услуги:

  • Создание Web-дизайна
  • Айдентика (фирменный стиль).
  • Дизайн упаковки.
  • Разработка логотипа.
  • Рекламный дизайн.
  • Дизайн для социальных сетей.
  • Cоздание визиток
  • Создание web-иконок
  • Создание иллюстрации
С чем работаю:

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma.

Концепты предоставляю нарисованые карандашом.

Мой dribbble - https://dribbble.com/JerryMou

Портфолио