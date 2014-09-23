Вёрстка, натяжка (Wordpress), наполнение, работа с контентом.
Образование: высшее.
Работаю в сфере интернет-технологий 6 лет.
Серьёзную деятельность в интернете начал с наполнения интернет-магазинов (всего мною добавлено около 3000 товаров).
Пробовал себя в копирайтинге/рерайтинге, где достиг определённых результатов.
В данный момент профессионально занимаюсь HTML-вёрсткой и работой с движком Wordpress.
Предоставляемые услуги:
- HTML-вёрстка(использование CSS, javascript и прочих элементов современного веб-программирования) по предоставленному PSD-исходнику;
Поиск ошибок в коде и правка HTML-документов;
Натяжка на движок Wordpress;
Наполнение сайта контентом, в том числе написание уникальных текстов.
Отзывы заказчиков
$50
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9 лет назад
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HTML-верстка
нет отзывов
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