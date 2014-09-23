Вёрстка, натяжка (Wordpress), наполнение, работа с контентом.

Образование: высшее.

Работаю в сфере интернет-технологий 6 лет.

Серьёзную деятельность в интернете начал с наполнения интернет-магазинов (всего мною добавлено около 3000 товаров).

Пробовал себя в копирайтинге/рерайтинге, где достиг определённых результатов.

В данный момент профессионально занимаюсь HTML-вёрсткой и работой с движком Wordpress.

Предоставляемые услуги: