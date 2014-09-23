JgJg1

Александр JgJg1

 
30 летУкраина/Ялта
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Вёрстка, натяжка (Wordpress), наполнение, работа с контентом.

Образование: высшее.

Работаю в сфере интернет-технологий 6 лет.

Серьёзную деятельность в интернете начал с наполнения интернет-магазинов (всего мною добавлено около 3000 товаров).

Пробовал себя в копирайтинге/рерайтинге, где достиг определённых результатов.

В данный момент профессионально занимаюсь HTML-вёрсткой и работой с движком Wordpress.

Предоставляемые услуги:

    HTML-вёрстка(использование CSS, javascript и прочих элементов современного веб-программирования) по предоставленному PSD-исходнику;

    Поиск ошибок в коде и правка HTML-документов;

    Натяжка на движок Wordpress;

    Наполнение сайта контентом, в том числе написание уникальных текстов.

JavascriptWordPressHTMLCSS
Отзывы заказчиков
kozlovanton
Антон 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
28 отзывов(-2)
$50
10 баллов
9 лет назад
Контент-менеджер для блога про автомобили
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга