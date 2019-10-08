JhonDoe

Евгений Браско JhonDoe

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Ascilator
Влад 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Сверстать лэнд с фигмы.
Figma
Очень классный заказчик. Чёткий тз, удобный макет, связь 24/7. Получил огромное удовольствие от работы с ним. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Вписали по срокам и бюджетам. Все пожелания были учтены. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!)
Ответный отзыв
nuumenyajelapki
Артём 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Перерисовать дизайн с некоторыми изменениями, под верстку
Отличный заказчик, четкое тз, рекомендую, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Без нареканий, глупых вопросов и задержек. Будем сотрудничать и далее.
Ответный отзыв
Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Нужно сделать макет брошюры для печати.
Все супер, рекомендую!:)
Отличный исполнитель.
Ответный отзыв