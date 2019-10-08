Сверстать небольшой лэнд с фигмы. ПК и адаптив готов. Также подключить обратную форму связи для телеграмм. Анимировать при скроле, настроить якоря. После оплаты выгрузить на хост заказчика.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $25HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $20
Возможны некоторые доработки. В целом легкий лендинг. Тематика натяжные потолки. Концепт есть.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $15
ТЗ пришлю, ничего сверхъестественного.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт5 лет назад
Желательно в cdr формат, но не обязательно. Если найдем друг друга обеспечу потоком заказов. Собственно что нужно рисовать в закрепе. Жду ваших предложений.Иллюстрации и Рисунки34 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Всю инфу пришлю. С наружной стороны открытки будет фон и минимальный текст, внутри другой фон и инфа.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $15
Необходимо поменять картинки, добавить текст, тематика будет Грузоперевозки. Возможно чуть поредачить блоки и подключить к обратной форме телеграм. Сам шаблон прикреплен во вложенияхHTML-верстка1 исполнительЗакрыт5 лет назад
- $30
Основа этот сайт инфу пришлю. Видео поменяем на фото. http://eet.uaДизайн сайтов20 заявокЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
5 лет назад
Figma
Очень классный заказчик. Чёткий тз, удобный макет, связь 24/7. Получил огромное удовольствие от работы с ним. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Вписали по срокам и бюджетам. Все пожелания были учтены. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!)
$10
10 баллов
5 лет назад
Отличный заказчик, четкое тз, рекомендую, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Без нареканий, глупых вопросов и задержек. Будем сотрудничать и далее.
$10
10 баллов
5 лет назад
Все супер, рекомендую!:)
Ответный отзыв
Отличный исполнитель.