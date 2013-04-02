Требуется толковый дизайнер для создания адаптивного дизайна сайта. Есть сайт. Нужно на его основе создать новый дизайн заново, «с нуля», который будет адаптивным, т.е. сайт будет автоматически подстраиваться и выглядеть так как нужно ...