Нужен толковый верстальщик для доработки сверстанных макетов. Всего около 77 макетов. Требуется ряд мелких доработок и исправлений, чтобы верстка выглядела точно так же, как на соответствующих .psd макетах. Примеры доработок: заменить несколько слов в тексте ...
- $100HTML-верстка13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Требуется толковый программист, для доработки сайта на фреймворке Yii. Сайт готов процентов на 70%. Полностью изменился дизайн (около 77 макетов в .psd ждут верстки), нужно натянуть новый дизайн и доработать функционал (средней сложности). Как вариант, ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется дизайнер для доработки дизайна сайта. Нужно доработать дизайн и привести все страницы и окна к единому виду, проработав все мелочи и сделав их одинаковыми: стили, отступы, крестики закрытия, шрифты и т.д. Все исходные макеты в ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется толковый дизайнер для создания адаптивного дизайна сайта. Есть сайт. Нужно на его основе создать новый дизайн заново, «с нуля», который будет адаптивным, т.е. сайт будет автоматически подстраиваться и выглядеть так как нужно ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад