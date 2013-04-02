Jiller

Денис Jiller

 
45 летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
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  • Доработка верстки

    $100

    Нужен толковый верстальщик для доработки сверстанных макетов. Всего около 77 макетов. Требуется ряд мелких доработок и исправлений, чтобы верстка выглядела точно так же, как на соответствующих .psd макетах. Примеры доработок: заменить несколько слов в тексте ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка сайта на фреймворке Yii

    $500

    Требуется толковый программист, для доработки сайта на фреймворке Yii. Сайт готов процентов на 70%. Полностью изменился дизайн (около 77 макетов в .psd ждут верстки), нужно натянуть новый дизайн и доработать функционал (средней сложности). Как вариант, ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка дизайна

    Требуется дизайнер для доработки дизайна сайта. Нужно доработать дизайн и привести все страницы и окна к единому виду, проработав все мелочи и сделав их одинаковыми: стили, отступы, крестики закрытия, шрифты и т.д. Все исходные макеты в ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Адаптивный дизайн

    Требуется толковый дизайнер для создания адаптивного дизайна сайта. Есть сайт. Нужно на его основе создать новый дизайн заново, «с нуля», который будет адаптивным, т.е. сайт будет автоматически подстраиваться и выглядеть так как нужно ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад